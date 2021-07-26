+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В случае угрозы нацбезопасности МЧС будет выполнять те же задачи, что и МВД - министр

В случае угрозы национальной безопасности спасатели будут выполнять те же задачи, что и органы внутренних дел, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Это была и наша инициатива в том числе. Министерство по чрезвычайным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают национальную безопасность Республики Беларусь, поэтому как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы – люди в погонах, и в случае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной целостности Республики Беларусь определены соответствующий расчет, вооружение и экипировка. В случае возникновения внештатных ситуаций (будем называть – чрезвычайных ситуаций) мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению", - цитирует Интерфакс-Запад.

Таким образом министр прокомментировал новшества в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", согласно которым у МЧС появляются новые функции.

"На сотрудников министерства будет распространяться закон "Об органах внутренних дел" по условиям применения физической силы, специальных средств, табельного оружия, и самое главное – сотрудники будут точно так же законодательно защищены от различного рода угроз. Сейчас будут внесены в порядок подготовки личного состава соответствующие методики, мы проведем занятия с личным составом, с командирами и будем готовить их для выполнения задач по предназначению", - рассказал министр.

Он также ответил на вопрос, изменился ли имидж ведомства в последнее время, в том числе, и из-за того, что спасатели снимали бело-красно-белые флаги и другую символику.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]