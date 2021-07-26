Я думал слегка помолчать, но, право, не молчится. Знаете, что действительно смешно? Попытки российских телеграмм-помоек истерически девальвировать Тихановскую. И это в ситуации, когда они успешно девальвируют разве что всяческий рубль, пишет автор аналитического телеграм-канала "Политонелогия".





Сергей Чалый в одном из стримов сформулировал, на мой взгляд, исключительно правильную мысль: если «они» идут в лобовую атаку в желании вызвать отчаяние, значит, «они» сами уязвимы в этот конкретный момент. Вся дешевая риторика псевдонаучной публицистики в духе «Запад (ну тот самый, коллективный) разочаровался в Светлане Георгиевне», «Она не генерирует смыслы» — это попытка пробить зеркало лбом. Российская власть слишком любит играть в полунамеки, и смыслы получаются ампутантные.





Да, не могу упомянуть пост Андрея Суздальцева. Если кто не в курсе, это тот аналитик, который годами с упоением прочит Лукашенко скорое падение, и до того преуспел в публицистических кружевах, что аналитическую братию некоторые люди видят таким коллективным мальчиком, что кричал «волки».





Маленькая цитата: «Понятно, что без личной встречи С. Тихановской и Дж. Байдена визит невозможно считать успешным. Встреча в Белом доме означало бы определенную легитимизацию Западом С.Тихановской».

Суздальцев пишет «понятно, что без личной встречи..» Кому понятно? Хотите маленький «взлом жизни» (лайфхак)? Если автор опирается на такие самоаксиомы - сам генерирует и сам опирается - то, скорее всего, аргументов у него нет. Потому что мне, например, не понятно, не очевидно.





Что касается встречи с Байденом, случись она, никто не мог бы гарантировать, что не запустится процесс побочной эскалации. Не думаю, что Байден дал на откуп Путину кризис в Беларуси (и факт тура по США это подтверждает), но уверен, что Кремль видит за собой эксклюзивное право решать судьбы по принципу чисто географическому (они его, правда, геополитическим называют). Что касается «определенной легитимации Западом Тихановской»: помилуйте, сколько можно стрелять в эту рану. Она легитимна ровно настолько, насколько не легитимен АГЛ. Проценты сами посчитаете, а вопрос закрыт.





Логика встреч на наивысшем уровне понятна: символизм важнее ремесла, и красивая пустота «под гжель» значимее для них, чем наполнение содержанием. В публичном политическом пространстве Путин, Байден и вообще любой лидер, воспринимаются этими чертовыми язычниками единственными носителями смыслов. Лучше всего вопрос встречи с текущим президентом США сформулировала сама Светлана Георгиевна, не убавить, не прибавить: «Мы приехали не за фотографиями с президентом, а за конкретным результатом. И, так как [советник Байдена по нацбезопасности] Джейк Салливан формирует политическую волю США, он — ближайший соратник Джо Байдена, встреча с ним практически равнозначна встрече с Джо Байденом. То, что не было самой встречи [c Байденом] как таковой, — ну ничего, будет в будущем».





И последнее. Снова внешнее. Администрация Байдена готова к реальным действиям - в сцепке с Европой. Лукашенко, как и предполагалось, воспринял якобы «слабые» санкции, как приглашение на ринг. С ним, однако, никто не спаррингует - он не партнер, но опухоль.





Кремль запутался и упустил время. Выдача Кудина — это людоедство. Однако, давайте посмотрим на ситуацию более спокойно: они не могли поступить иначе. И нет, не будет Путин «за народ». Только это не пример дихотомии. В наших усталых глазах есть только «Лукашенко vs беларусы».





Между государствами есть соглашения и нарушить их сейчас, значит резким движением загнать АГЛ в угол еще углее теперешнего. Это хаос - а контроля за ситуацией у Путина «осталось на три дня». Тем более, ЕСПЧ подключился. Последовать решению суда по правам человека в вопросе прав человека, да еще и в связи с тюрьмой — это, думаю, слабина. По крайней мере они сами, вероятно, так видят мир и свою роль в этом мире. Выдача Кудина — это людоедство, но у Кремля не осталось удачных ходов. Однако, это не выбор «он или мы». Официальная Москва выбирает себя и сейчас явно утратила чувство стратегии. Что ж, хочу поздравить политические элиты России. Людям плевать на мотивы (это я такой дурак, копаюсь в них). Проект союзного государства - как способ присоединения РБ к РФ теперь даже не миф, а скабрезный анекдот.





Навязать пророссийский, чисто политический вектор будет, видимо, тоже достаточно сложно.

Вопрос, что делать, остаётся открытым – для всех, для нас в первую очередь. Подумаем.



