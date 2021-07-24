



На недавнем совещании, посвященном работе МИД, Александр Лукашенко заявил, пишет Белорусы и рынок, что дипломатическая служба не должна быть закостенелой структурой, оторванной от жизни.





— Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, — сказал Лукашенко. — Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой.





В связи с этими высказываниями об оптимизации работы дипломатических представительств директор Института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич решил уточнить, сколько это стоит:





«Если исходить из цифр бюджета, то расходы на «открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений» в последние пять лет составляли около 50-60 млн евро (0,7% государственного бюджета, 85% бюджета МИДа). Вряд ли можно сказать, что это много.









Как можно видеть на графике, такой уровень был достигнут к 2013 году и после этого существенно не менялся. То есть нельзя говорить, что расходы в этом направлении существенно росли. За исключением, возможно 2017 года, когда на дипломатические представительства было запланированы рекордные 70 млн евро.





Сложно сказать, сколько на этом направлении можно сэкономить. Возможно, миллионов 10-20 (что уже будет значить сокращение на 20-35%). Сумма сопоставимая со средним проектом технической помощи со стороны ЕС периода «нормализации».





А вообще по уровню расходов из бюджета МИД очень похож на КГБ. На первую и вторую структуру в среднем расписывается около 0,8% бюджета. Это в пять раз меньше, чем на МВД (около 4%), но 2,5 раза больше, чем на прокуратуру (около 0,3%), пишет Казакевич.