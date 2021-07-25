— Мы – соседи. Мы рядом, но одновременно очень далеко, — пишет Ярослав Романчук. — Мы похожи, но при этом сильно отличаемся по целому ряду фундаментальных вопросов. Мы сильно отличаемся по отношению к Государству. Белорусы позволили Левиафану сесть себе на шею украинцы — нет. Белорусы позволили одной политической силе установить тоталитарный режим, украинцы — нет. Белорусы позволили властям применять жёсткую силу, безумное насилие в отношении своих граждан, украинцы — нет.





Белорусы более четверти века живут в режиме правового нигилизма и самодурства, украинцы — нет. Это фундамент всего. Это показатель самоуважения. Это лакмусовая бумажка готовности защищать своё право людьми зваться. Экономика, социалка, дороги, дураки/коррупционеры во власти, экспорт и инвестиции, бюрократия и схематоз — это уже потом.







