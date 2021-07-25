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Трамп заявил, что США при Байдене переходят от социализма к коммунизму

Во время президентства демократа Джо Байдена Америка вышла за рамки социализма и движется в сторону коммунизма. Такое мнение в воскресенье, 25 июля, высказал бывший президент США Дональд Трамп, сообщают "Известия".


"Мы становимся коммунистической страной, вот что происходит. Мы уже вышли за рамки социализма", — заявил Трамп на митинге в городе Финикс (штат Аризона).

Бывший американский президент убежден, пишет Смартпресс, что за исключением пары вещательных компаний в США нет прессы, "нет голоса", и это способствует как раз становлению коммунизма в стране.

Ранее, 24 июля, стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низких 50%. Так, согласно исследованию, проведенному 6–21 июля, 45% американцев не одобряют деятельность главы Белого дома, еще 5% опрошенных не сформировали мнение по данному вопросу.

В апреле стало известно, что только 52% американцев однозначно или в некоторой степени одобряли деятельность Байдена в первые 100 дней его нахождения на посту главы государства. Таким образом, рейтинг главы Белого дома оказался одним из самых низких в истории. Этот показатель был ниже только у Дональда Трампа (42%) и Джеральда Форда (48%).
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