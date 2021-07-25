



"Мы становимся коммунистической страной, вот что происходит. Мы уже вышли за рамки социализма", — заявил Трамп на митинге в городе Финикс (штат Аризона).





Бывший американский президент убежден, пишет Смартпресс, что за исключением пары вещательных компаний в США нет прессы, "нет голоса", и это способствует как раз становлению коммунизма в стране.





Ранее, 24 июля, стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низких 50%. Так, согласно исследованию, проведенному 6–21 июля, 45% американцев не одобряют деятельность главы Белого дома, еще 5% опрошенных не сформировали мнение по данному вопросу.





В апреле стало известно, что только 52% американцев однозначно или в некоторой степени одобряли деятельность Байдена в первые 100 дней его нахождения на посту главы государства. Таким образом, рейтинг главы Белого дома оказался одним из самых низких в истории. Этот показатель был ниже только у Дональда Трампа (42%) и Джеральда Форда (48%).



