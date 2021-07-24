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Об этом сообщает Белсат со ссылкой на БелаПАН.





Теперь же мероприятия, которые проводят государственные органы и организации Беларуси, дипломаты стран-членов ЕС и НАТО могут посещать только по приглашению или с письменного разрешения МИД.





«Насколько мы понимаем, одна из целей этого предписания – не позволить дипломатическому сообществу наблюдать за многими текущими и будущими политически мотивированными судебными процессами», – отметили в представительстве, заявив, что ЕС «отвергает это решение МИД Беларуси как мешающее нормальной дипломатической работе».





«Решение МИД еще больше ограничивает прозрачность белорусской судебной системы. Дипломаты ЕС будут по-прежнему стремиться присутствовать на судебных слушаниях», – заявили в представительстве Евросоюза.















