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Путин говорил, что все свои решения принимает в кабинете Сталина – Саакашвили

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили заявил 23 июля в эфире телеканала "Украина 24", что однажды президент РФ Владимир Путин показывал ему свой кабинет, в котором якобы ранее работал советский диктатор Иосиф Сталин.

Фото: kremlin.ru


"Когда я с Путиным первый раз встречался на официальной встрече, он меня сразу отвел в другой кабинет и говорит: "Вот это бывший кабинет Сталина, официальный кабинет бывших генсеков, но я перенес свой кабинет в маленький кабинет, потому что Сталин был скромный, он всегда был в маленьком кабинете, и я все свои важные решения принимаю там, где был Сталин", – сказал грузинско-украинский политик.

По его словам, пишет Гордон, "Путин очень гордится, потому что его дед был поваром Сталина, это очень знаменательный факт в его биографии".

"Он про своего этого деда рассказывал бесконечно. И Путин все время говорил: "Вот здесь Сталин спал, такой скромный диван, из этого чайника он пил, мой дед ему приносил". Да, то, что Путин показывал, выглядело скромно. Путин просто боготворит Сталина, чтобы вы понимали", – объяснил Саакашвили.

Контекст:

Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился в 1878 году. С 1924 года до своей смерти в марте 1953 года был лидером Советского Союза.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013-го.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
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