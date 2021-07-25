Она отметила, что сама общается с политиками и активистами, которые сейчас находятся за решеткой:





«Белорусы уже много месяцев не могут говорить то, что думают, и даже находясь на свободе, фактически находятся в тюрьме».





Хомич подчеркивает, пишет Белсат, что в условиях правового дефолта не так много способов помочь и поддержать политзаключенных.





«В этом год мы видим – публичность помогает. Те, кто нарушают права, боятся публичности. Чем больше мы говорим о конкретном политзаключенном, тем больше шансов, что хотя бы условия его содержания под стражей будут близки к законодательству и не будут невыносимыми», – отмечает она.





Теперь, когда политзаключенные не могут противостоять нарушению их прав, не могут ответить на все те абсурдные обвинения против них, их голосом должны стать те, кто говорить может.





«Поэтому я прошу стать голосом политзаключенных. Рассказывать в своих соцсетях о политзаключенных и писать им письма. Белорусы в разных уголках мира могут выходить в местную прессу с комментариями, инициировать обсуждение белорусского вопроса и солидарности в локальных парламентах», – призывает Хомич.





На 14: 40 24го июля в Беларуси 585 человек официально признаны политическими заключенными. Эта цифра растет почти каждый день. Список репрессированных можно найти на сайте лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна».











