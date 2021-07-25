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Екатерина Борнукова: Независимым экспертам невозможно работать в Беларуси

Увеличивается число экспертов в различных областях жизни страны, которые вынуждены покинуть Беларусь по политическим мотивам.



Во время пресс-конференции «Экспертное сообщество под ударом репрессий: что дальше?" ситуацию оценила академический директор Центра экономических исследований BEROC Екатерина Борнукова. 

- Меня настораживает то, что сухих цифр в открытом доступе становится все меньше. Например, Белстат недавно убрал детализацию по выпуску продукции нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Они спрятали всю демографию и вообще какие-то данные, которые мы раньше заказывали и покупали. Сейчас мало кто их будет заказывать. У нас просто нет юридического лица, которое может написать такой официальный запрос, - заявила Екатерина Борнукова. 

По мнению Катерина Борнуковой, отдельной проблемой в Беларуси является не только сбор и анализ данных, но и фактическое донесение аналитической информации до общества. Ситуацию усугубляет фактическое отсутсвие независимых СМИ в стране.
Рацыя
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