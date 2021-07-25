Почему Кремль пожаловался на Украину в ЕСПЧ









Европейский суд по правам человека, к которому Россия обратилась с первой в своей истории межгосударственной жалобой - разумеется, на Украину - ответил России в срочных промежуточных мероприятиях по иску.





Когда подробности российской жалобы были обнародованы, пишет gazeta.ua, наблюдатели оценили ее как набор пропагандистских штампов, что появились в российском информационном пространстве после украинского Майдана 2013-2014 годов. Здесь и гибель людей во время Майдана и "в результате обстрелов сопредельной территории России", подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, дискриминация русскоязычного населения и российского бизнеса, блокировки Северо-Крымского канала и даже ответственность за гибель малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, - пишет Виталий Портников для "Радио Свобода".









Было очевидно, что главная цель России - использовать будущий процесс как пропагандистскую альтернативу тем процессам, которые происходят после подачи жалоб Украины против России. Одним из самых важных решений последнего времени стало признание судом обоснованности украинской жалобы по Крыму - в частности, в том, что касается незаконного навязывания российского гражданства жителям Крыма, рейдов силовиков к частным домам, экспроприации имущества без компенсации и подавления нерусских СМИ и украинского языка в школах полуострова.





Одним из самых важных решений последнего времени стало признание судом обоснованности украинской жалобы по Крыму





Однако в России была попытка использовать ЕСПЧ не только для пропаганды, но и для совершенно конкретных решений. Промежуточными обеспечительными мерами предполагалось обязать Украину прекратить блокирование поступления воды в Крым и перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств. А ЕСПЧ отказался это делать "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, что следует из Европейской конвенции о правах человека". И это еще раз продемонстрировало, что мир живет в своей реальности, а Россия - в своей.





В этой, российской реальности, как раз в день заседания суда Россия выдала Беларуси спортсмена Алексея Кудина, который выступал против режима Александра Лукашенко. Хотя решение ЕСПЧ недвусмысленно запретило России это делать. И в этой российской реальности в день, когда принимали решение ЕСПЧ относительно обеспечительных мер, в России были объявлены иностранными агентами еще несколько независимых журналистов.





Ситуация выглядит парадоксально. Россия демонстративно не выполняет решений ЕСПЧ - но в то же время жалуется в ЕСПЧ на Украину





Ситуация действительно выглядит парадоксально. Россия демонстративно не выполняет решений ЕСПЧ - но в то же время жалуется в ЕСПЧ на Украину. Россия выдает политических заключенных - но обвиняет Украину в нарушении прав человека. Россия давит на независимые медиа - но обвиняет в этом Украину. Российские руководители не раз утверждали, что вода из Северо-Крымского канала полуострову совершенно не нужна - а теперь хотят привлечь Украину к ответственности за "блокаду Крыма". И таких логических несоответствий в действиях Кремля предостаточно.





Иногда кажется, что это не просто пропаганда. Что российские руководители сами себя убедили, что ложь - это правда и искренне удивляются, когда международные институты отказываются участвовать в их игре.