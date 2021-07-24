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Сотрудник посольства США и сын бывшего мэра Витебска отсидел 10 суток

Сотрудник посольства США и старший сын бывшего главы Витебска Вадимир Зарянкин отсидел в июле 10 суток на Окрестина.

Сотрудник посольства США и старший сын бывшего руководителя Витебска Владимир Зарянкин отсидел в июле 10 суток на Окрестина, которые ему присудили еще осенью 2020 года: "Пришли на прошлой неделе и предложили "досидеть".

Вадимира Зарянкина силовики задержали 12 октября возле универсама "Рига" на Сурганова. Мужчину вытащили прямо из автомобиля, доставили в РУВД, а потом — в жодинское СИЗО. После его осудили на 10 суток, но не посадили. Зарянкин пытался обжаловать решение, но это ни к чему не привело.

А в начале сентября суд наказал за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко младшего брата Вадимира — Филиппа Зарянкина. Парень утверждает, что в акции не участвовал, а шел домой с работы, пишет Еврорадио.
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