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Разведка США дала прогноз по Афганистану. Через полгода страну захватят талибы

Правительство Афганистана может пасть всего через шесть месяцев. Власти пересмотрят военную стратегию против Талибана и сосредоточат силы в наиболее важных районах страны.

 Об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет Reuters.
Стратегия официального Кабула предусматривает стягивание войск в чрезвычайно важные объекты инфраструктуры и большие города. Сейчас же армия Афганистана чрезвычайно растянута по стране, из-за чего они теряют столицы провинций, сообщают журналисты.

Отмечается, что план афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль Талибана.
По оценке Пентагона, свыше половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами, пишет liga.net
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