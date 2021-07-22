Об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет Reuters.

Стратегия официального Кабула предусматривает стягивание войск в чрезвычайно важные объекты инфраструктуры и большие города. Сейчас же армия Афганистана чрезвычайно растянута по стране, из-за чего они теряют столицы провинций, сообщают журналисты.





Отмечается, что план афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль Талибана.