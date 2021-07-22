Разведка США дала прогноз по Афганистану. Через полгода страну захватят талибы
Правительство Афганистана может пасть всего через шесть месяцев. Власти пересмотрят военную стратегию против Талибана и сосредоточат силы в наиболее важных районах страны.
Об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет Reuters.
Стратегия официального Кабула предусматривает стягивание войск в чрезвычайно важные объекты инфраструктуры и большие города. Сейчас же армия Афганистана чрезвычайно растянута по стране, из-за чего они теряют столицы провинций, сообщают журналисты.
Отмечается, что план афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль Талибана.
По оценке Пентагона, свыше половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами, пишет liga.net
14:20 24/07/2021
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