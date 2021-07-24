Не только у Макрона. Телефонные разговоры президента Казахстана Токаева, премьера Мамина и акима Алматы Сагинтаева прослушивались
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) дополнил казахстанский сектор шпионского списка Pegasus («Пегас»).
В нем оказались президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Ранее было документально подтверждено, что в стране используется программное обеспечение Pegasus от NSO Group, а также шпионское ПО, созданное миланской компанией Hacking Team. Рegasus позволяет прослушивать телефонные звонки и читать переписку, получать доступ к фотографиям и паролям, отслеживать данные GPS и незаметно делать аудио- и видеозаписи.
В просочившемся списке Pegasus первоначально значились 5 человек — 2 журналиста и 3 общественных активиста, но центр отмечал, что всего в «казахстанском списке» около 2000 номеров.
Приведенные ниже имена представляют собой небольшую выборку казахстанских номеров, выбранных для таргетинга:
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- премьер-министр Аскар Мамин;
- аким Алматы Бакытжан Сагинтаев;
- журналист Серикжан Маулетбай;
- журналист Бигельды Габдуллин;
- активист Бахытжан Торегожина;
- активист Мартин Виллиауме;
- активист Квентин Гиймен.
OCCRP 18 июля опубликовал расследование. В нем определили потенциальных клиентов NSO Group более чем из десятка стран. Это Казахстан, Азербайджан, Венгрия, Бахрейн, Индия, Индонезия, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия.
14:14 24/07/2021
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