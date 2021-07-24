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Не только у Макрона. Телефонные разговоры президента Казахстана Токаева, премьера Мамина и акима Алматы Сагинтаева прослушивались

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) дополнил казахстанский сектор шпионского списка Pegasus («Пегас»).


 В нем оказались президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Ранее было документально подтверждено, что в стране используется программное обеспечение Pegasus от NSO Group, а также шпионское ПО, созданное миланской компанией Hacking Team. Рegasus позволяет прослушивать телефонные звонки и читать переписку, получать доступ к фотографиям и паролям, отслеживать данные GPS и незаметно делать аудио- и видеозаписи.

В просочившемся списке Pegasus первоначально значились 5 человек — 2 журналиста и 3 общественных активиста, но центр отмечал, что всего в «казахстанском списке» около 2000 номеров.

Приведенные ниже имена представляют собой небольшую выборку казахстанских номеров, выбранных для таргетинга:

- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

- премьер-министр Аскар Мамин;

- аким Алматы Бакытжан Сагинтаев;

- журналист Серикжан Маулетбай;

- журналист Бигельды Габдуллин;

- активист Бахытжан Торегожина;

- активист Мартин Виллиауме;

- активист Квентин Гиймен.

OCCRP 18 июля опубликовал расследование. В нем определили потенциальных клиентов NSO Group более чем из десятка стран. Это Казахстан, Азербайджан, Венгрия, Бахрейн, Индия, Индонезия, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия.
centralasia.media
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