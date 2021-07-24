



В нем оказались президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.





Ранее было документально подтверждено, что в стране используется программное обеспечение Pegasus от NSO Group, а также шпионское ПО, созданное миланской компанией Hacking Team. Рegasus позволяет прослушивать телефонные звонки и читать переписку, получать доступ к фотографиям и паролям, отслеживать данные GPS и незаметно делать аудио- и видеозаписи.





В просочившемся списке Pegasus первоначально значились 5 человек — 2 журналиста и 3 общественных активиста, но центр отмечал, что всего в «казахстанском списке» около 2000 номеров.





Приведенные ниже имена представляют собой небольшую выборку казахстанских номеров, выбранных для таргетинга:





- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;





- премьер-министр Аскар Мамин;





- аким Алматы Бакытжан Сагинтаев;





- журналист Серикжан Маулетбай;





- журналист Бигельды Габдуллин;





- активист Бахытжан Торегожина;





- активист Мартин Виллиауме;





- активист Квентин Гиймен.





OCCRP 18 июля опубликовал расследование. В нем определили потенциальных клиентов NSO Group более чем из десятка стран. Это Казахстан, Азербайджан, Венгрия, Бахрейн, Индия, Индонезия, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия.



