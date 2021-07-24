Мингорисполком принял решение о местах массовых мероприятий

Решением вносятся изменения в другое решение исполкома от 2011 года. Оно приводится в соответствие с обновленным законом о массовых мероприятиях. Сам перечень мест в решении не меняется, однако теперь сцены в парке Дружбы народов и 50-летия Великого октября, площадки в Киевском сквере, у парка им. Н. Грековой, скверы Жукова и Тучинскиий являются не постоянными местами проведения массовых мероприятий, а «рекомендованными».





Перечень мест, где проведение массовых мероприятий не допускается, остается прежним:

Октябрьская площадь;

площадь Независимости;

площадь Победы;

проспект Победителей;

проспект Независимости на участке от площади Независимости до площади Калинина;

территория, прилегающая к зданию государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси», ограниченная проспектом Независимости, улицами Филимонова, Франциска Скорины, проездом между улицей Франциска Скорины и проспектом Независимости;

парк Победы;

на расстоянии менее 50 метров от вышеуказанных мест.





Исключение сделано для мероприятий, проводимых по решению государственных органов, пишет reform.by



