С учётом эмиграционного и политического кризисов пяти соседним странам это даёт основание быть готовыми к реагированию, считает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.





"В данном случае кардинально изменился фон этих учений. Чего боялись наши соседи [страны ЕС. — Еврорадио]? Того, что российские войска как-то не так будут себя вести: либо после учений эти [военные] отряды останутся в Беларуси, либо будут какие-то провокации с российской стороны. То есть все были уверены в добросовестном поведении официального Минска, но подозревали Москву в каких-то заговорах и двойной игре. Но сейчас мы в той ситуации, когда Россия — это добросовестный игрок, а вот от Минска можно ожидать всего что угодно. И публичные заявления Лукашенко о том, что европейские страны пытаются спровоцировать Третью мировую войну в центре Европы, то есть где-то возле Беларуси, нельзя игнорировать, так как он действующий глава Беларуси", — говорит эксперт.





Но безопасно ли будет российским военным сейчас находиться в Беларуси?





"Мы видели очень странную историю с атакой на часть ВМФ России в Вилейке, где был то ли взрыв, то ли какие-то хлопки. И самое интересное, что российская сторона никак это не прокомментировала. А вот белорусская сторона заявляет, что это какие-то террористические группы, которые управлялись из Германии. Но если во время другой провокации кто-то из российских военных погибнет — это, безусловно, игра с огнём. Российская сторона довольно объективно оценивает ситуацию, которая сложилась в Беларуси и вокруг неё".





По мнению Поротникова, проблема сейчас более широкая, так как её нужно рассматривать не только в контексте внешнеполитическом, но также и в контексте внутриполитическом:





"Нельзя исключать, что как раз в эти даты [проведения учений. — Еврорадио] будет проходить конституционный референдум. И власти наверняка не исключают возможность публичных массовых протестов и могут использовать сам факт присутствия российской армии для демотивации политических оппонентов. Мол, попытаетесь выступить против режима, а российские танки уже в Беларуси".









Эксперт очень скептически относится к тому, что Россия заинтересована в создании в Беларуси "серой зоны", как в Украине, — проекта ДНР 2.0.





"Ситуация с юго-востоком Украины и с Беларусью очень отличается. Во-первых, это другой масштаб на содержание этой структуры, чтобы образовать нечто подобное в Беларуси. А во-вторых, а что Кремль получит? Конфликт с НАТО? Так они хорошо справляются собственными силами. Это просто приведёт к изоляции Беларуси по южной, западной и северной границам — будет такое 9-миллионное Сомали.





У России, конечно, есть своя заинтересованность в Беларуси. У них сейчас немножко другая задача: установление полноценного военного, политического и экономического контроля. Но, как ни странно, для этого им нужно что-то делать с Лукашенко, ведь он играет две роли: с одной стороны, всё это время его политика привязывала Беларусь к России, с другой — сдерживал российское проникновение в Беларусь".





На днях Лукашенко прокомментировал инцидент на литовско-белорусской границе, когда литовские пограничники вернули в Беларусь нелегальных мигрантов.





"То, что люди туда подались, — это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооружённые, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей", — заявил Лукашенко.





Стоит ли к таким заявлениям относиться серьёзно?





"Давайте вспомним, как Лукашенко несколько раз угрожал Евросоюзу миграционным кризисом, если они будут себя вести как-то не так, как бы он хотел видеть. И теперь — мы имеем это! Поэтому не считаю, что эти заявления смешны. Это очень опасная игра, которая может привести к непредсказуемым последствиям", — резюмирует Поротников.



