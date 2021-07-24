+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Единственное, что они сейчас чувствуют - это глубокое удовольствие, «гора с плеч»

Наконец не надо притворяться «цивилизованными«, говорить какие-то слова о демократии.

О том, что чувствуют те, кто массово закрывает негосударственные организации.

 — Власти, которые массово закрывают негосударственные организации, думаю, не испытывают ни моральных сомнений, ни угрызений совести, ни волнения за возможные последствия, ни сожаления за тех, кого закрывают, — пишет Виталий Цыганков. — Единственное, что они сейчас чувствуют - это глубокое удовольствие, «гора с плеч».
 
Наконец не надо притворяться «цивилизованными«, говорить какие-то слова о демократии, убеждать «наших западных партнеров» (как это часто повторял Макей), что «мы идем в том направлении, но не все сразу делается, потерпите, не торопите нас» и так далее.

Теперь можно быть самим собой, настоящим.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]