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Основательница Летучего университета о давлении на НПО: «Ликвидация не убьет гражданское общество»

Татьяна Водолажская считает, что общественные организации и инициативы – это прежде всего люди и идеи. И их невозможно так ликвидировать.

– Кампания по ликвидации учреждений и общественных объединений – логичный шаг в дальнейшей зачистке гражданского общества, – отмечает член КС, основательница Летучего университета Татьяна Водолажская. – Сейчас более всего это отразится на тех, кто занимался благотворительностью и гуманитарной помощью, так как в этом случае крайне сложно действовать вне легальных рамок. Однако состояние правового дефолта фактически само по себе разрушает возможность какой-то защищённой законодательством работы.

Общественные организации и инициативы – это прежде всего люди и идеи. И их невозможно так ликвидировать. Безусловно, что смена формата работы заберет дополнительные силы и ресурсы, но это не может убить гражданское общество.

Очевидно, что нет смысла пытаться «восстановить справедливость» и возвращать статус. Можно минимизировать потери и использовать это как повод рассказать о той огромной работе, что лежала на плечах гражданского общества, пишет Салідарнасць
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