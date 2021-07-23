Не Коля. Назван сын Лукашенко, которого он готовит в свои преемники

В частности, в документе предлагается закрепить, что один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков, а действующий глава государства Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому часть полномочий президента республики переданы правительству.





Впрочем, Александр Лукашенко все равно сохранит все бразды правления, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Собеседник «НСН» предположил, как именно политик попытается удержаться у власти.





Политолог предположил, что Лукашенко может вынести обсуждение об обновлении Конституции в один из осенних месяцев 2021 года. При этом в рамках поправок будет предложено создать новый орган — Всебелорусское народное собрание (ВНС). Фактически, считает он, это будет означать установление в Беларуси монархии.





«Это будет третья палата, стоящая над всеми ветвями власти, включая президента. И очевидно, что Лукашенко хочет возглавить это собрание, перейдя из уровня президента на уровень генерального секретаря этого собрания», — заявил политолог.





По мнению Болкунца, члены ВНС не будут никем избираться, туда попадут исключительно сторонники Лукашенко, которые наделят его пожизненными полномочиями. Кроме того, новый орган может получить право отправлять в отставку избранного президента страны, наделять его полномочиями, решать, прав глава государства или нет.





Таким образом, вся полнота власти может быть сосредоточена в руках семьи Лукашенко. Болкунец отметил, что тот может рассматривать в преемники на пост президента своего старшего сына Виктора.





В пользу этой версии говорит тот факт, что конституционная комиссия на днях предложила установить возрастной ценз для кандидатов в президенты — претендент не может быть младше 40 лет. Виктору Лукашенко на данный момент 45 лет.





У Александра Лукашенко три сына: помимо Виктора это 41-летний Дмитрий, а также внебрачный сын Николай, которому скоро исполнится 17 лет.



