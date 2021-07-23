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На свободу вышла Нина Лабкович

На свободу вышла Нина Лабкович, директор объединения инвесторов Angels Ban, сообщает телеграм-канал @viasna96.

Она находилась за решеткой с 14 июля. Нину Лабкович задержали вместе с мужем, правозащитником Владимиром Лабковичем, в рамках какого-то уголовного дела.

Владимир Лабкович — юрист лишенного регистрации в Беларуси ПЦ "Весна", который недавно попал под "зачистку" гражданского общества. Он остается за решеткой.

У Лабковичей трое несовершеннолетних детей, пишет Еврорадио
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