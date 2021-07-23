На свободу вышла Нина Лабкович
На свободу вышла Нина Лабкович, директор объединения инвесторов Angels Ban, сообщает телеграм-канал @viasna96.
Она находилась за решеткой с 14 июля. Нину Лабкович задержали вместе с мужем, правозащитником Владимиром Лабковичем, в рамках какого-то уголовного дела.
Владимир Лабкович — юрист лишенного регистрации в Беларуси ПЦ "Весна", который недавно попал под "зачистку" гражданского общества. Он остается за решеткой.
У Лабковичей трое несовершеннолетних детей, пишет Еврорадио
21:06 23/07/2021
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