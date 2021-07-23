Алесин: Лукашенко мобилизует страну на свою “войну”

Воинственная риторика Лукашенко, международная изоляция Беларуси и военные учения «Запад-2021» - что их связывает?

Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с военным экспертом Александром Алесиным.





- Учения очень абстрактные, легенда звучит так: «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Но сценарий нам неизвестен, возможно, поближе к учениям его и обнародуют.

Безусловно, отличи все-таки есть. Прибытие российских военнослужащих в Беларусь ранее так активно не освещалось белорусской стороной.

Судя по моему опыту, даже в советские времена подготовка к учениям начиналась задолго, едва ли не за полмесяца-месяц: военные части выдвигались в места дислокации, оборудовали лагеря и парки для военной техники, вели рекогносцировку. Такова военная специфика: до генеральных учений проведут учения на более низком уровне – ротном, батальонном, полковые или бригадные. По этому сценарию событию и развиваются. В Беларусь прибывают «квартирьеры», которые будут готовить лагеря для военнослужащих, парки военной техники, склады, хранилища для ГСМ, боеприпасов – всего, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности войск.

На прошлых учениях для доставки российских военнослужащих в Беларусь и обратно Министерство обороны заказывало 4 тысячи вагонов. По международным нормам для обеспечения жизнедеятельности нужно порядка 30 тонн всех ресурсов: и боеприпасы, и ГСМ, и все остальное. По количество вагонов можно подсчитать, сколько российских военнослужащих приедет в Беларусь.

Конечно, если разом такой подвижной состав бросить на магистраль, то парализует железнодорожное движение: и пассажирское, и транспортное, и грузовое. Поэтому составы будут пускать по графику железной дороги, а значит, период сосредоточения потребует некоторого времени.





- Не приведут ли военные учения “Запад-2021” к осложнению и без того напряженной геополитической обстановки?





- Конечно, приведут. Думаю, руководство Беларуси и России понимает это, в определенной степени задача этих учений – показать нашим соседям, что союзное государство обладает должной степенью решимости и ресурсами для ответа на агрессию. Как и мы напрягаемся. Когда проводятся военные учения у соседей, так напрягутся и они. Разведка – авиационная, радиотехническая, агентурная – уже сейчас напряжена и пытается получить информацию о количестве военнослужащих, техники, о ее качественном составе, желательно получить информацию о легенде учений. Судя по активности разведывательных беспилотников, пилотируемой авиации, уже тревога пошла. И руководство соседних стран организует кампанию в интернете, в СМИ пошли обвинения в адрес руководства Беларуси и России, что они нагнетают обстановку. Думаю, впереди будут статьи о том, что Беларусь и Россия будут наступать на Сувалковский перешеек, чтобы отрезать страны Балтии, в Украине будет беспокойство, что через территорию Беларуси российские войска вторгнутся в Украину, в Польше будут опасаться удара на Варшаву. В общем-то, это обычна практика.

Думаю, что выше определенного градуса напряженность не поднимется. Во-первых, никто не хочет вооруженного конфликта. Тем более. Что изменение в российской военной доктрине предупреждают, что в случае даже если ядерная война будет угрожать существованию Российской Федерации, то РФ первой применит ядерное оружие. И наоборот, блок НАТО предупреждает: если российские войска вторгнутся в западные страны, не исключено применение ядерного оружия. Сейчас любой вооруженный конфликт между двумя противостоящими центрами силы (на западном направлении – Россия и Беларусь основные игроки) чреват перерастанием в полномасштабную ядерную войну, поэтому вряд ли стороны будут рисковать. Скорее всего, это элемент психологической атаки. Это военные действия гибридной войны, когда страны решают свои задачи демонстрацией силы, применением информационных ударов психологического давления. Но полноценного военного конфликта, который может перерасти в мировую войну, не будет. Отсюда – попытки повлиять на внутреннюю ситуацию через свою агентуру, через “пятые колонны”, будут стараться экономическими, дипломатическими, информационными методами ослабить противника. И военные учения надо рассматривать как информационную атаку на противника.





- Существует ли связь между заявлением Лукашенко об угрозе третьей имровой войны и учениями “Запад-2021”?





- Сейчас, когда страна испытывает существенные трудности во внешней политике, в экономике, государственный механизм необходимо заставить работать как часы, чтобы чиновники послушно и безукоризненно выполняли все распоряжения верха. Для этого нужно чтобы в стране сложилось впечатление осажденного лагеря. Отсюда – обращения к менталитету белорусов, к архетипу, который автоматически вызывает у белорусов желание обороняться, закрыть глаза на недостатки управленческого аппарата, на экономические трудности, а сплотиться перед внешней угрозой. Лукашенко понимает необходимость мобилизации страны, поэтому его риторика направлена на программирование большинство. Ортодоксальную оппозицию или сторонников Лукашенко программировать не надо, а вот обывателей, которые копают картошку на своем огороде, которым все равно – лишь бы их не трогали, но именно от них зависит развитие экономики, политической ситуации. Это «болото» надо мобилизовать. Все смеются над антиалкогольными лекциями, но они направлены не на алкоголиков, а на неопределившихся. Так и здесь. Умелые действия Лукашенко (он сильнее воздействует на настроения страны, чем вся его вертикаль и пропаганда) направлены на создание атмосферы «осажденной крепости». Речь идет о мобилизации «болота» - средней части населения, большинство именно такое. Чтобы победить в политике, необходимо качнуть эту часть населения в ту или иную сторону.







