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На похоронах убитого президента Гаити распылили слезоточивый газ, началась стрельба

На похоронах президента Гаити Жовенеля Моиза началась стрельба

Фото: Matias Delacroix / AP

 Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Подробности инцидента на момент публикации неизвестны.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.
lenta.ru
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