“КСДС собирает информацию о всех, кто готов признать свои ошибки и принять участие в минимизации последствий гражданского противостояния по 31 августа 2021 года”, - говорится в сообщении.





В КСДС подчеркнули, что не дают гарантий помилования, однако “приложат все усилия, чтобы органы государственной власти и управления и лично президент пошли навстречу раскаявшимся”, цитируе т smartpress.by



