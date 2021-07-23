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Круглый стол демократических сил получил 27 заявлений от желающих написать помилование на имя президента

По состоянию на 23 июля 2021 года в офис Круглого стола демократических сил поступило 27 заявлений желающих написать помилование на имя главы государства, сообщает КСДС в телеграмм-канале.

“КСДС собирает информацию о всех, кто готов признать свои ошибки и принять участие в минимизации последствий гражданского противостояния по 31 августа 2021 года”, - говорится в сообщении. 

В КСДС подчеркнули, что не дают гарантий помилования, однако “приложат все усилия, чтобы органы государственной власти и управления и лично президент пошли навстречу раскаявшимся”, цитирует smartpress.by
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