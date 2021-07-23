Карбалевич: За придворный статус нужно расплачиваться

В былые времена это было бы важное событие, Но сейчас, на фоне ежедневных задержаний, обысков, судов она осталась на периферии общественного внимания.





«Sic transit gloria mundi» («Так проходит мирская слава»), — говорили в таких случаях в Средневековье.





Совсем недавно Юрий Чиж был самым богатым и влиятельным бизнесменом в стране. Владелец «заводов, газет, пароходов» (или, точнее, предприятий различного профиля, автозаправок, ресторанов, сети гипермаркетов, футбольного клуба и др.). Под брендом «Трайпл» действовало свыше 20 компаний различного профиля.





Сам Юрий Чиж входил в близкое окружение Александра Лукашенко. Играл с ним в хоккей, сопутствовал ему во время публичных мероприятий, копал картошку и собирал арбузы на лукашенковском участке в Дроздах. И получал любые блага: льготные условия по нефтяному бизнесу, привлекательные места в центре Минска для строительства домов или отеля.





Но потом что-то пошло не так. За льготы надо было расплачиваться. Выяснилось, что Лукашенко держит олигархов под рукой не просто так. А чтобы в нужный момент обратиться к ним за деньгами.





И это стало непосильным бременем для Чижа. Начались огромные проблемы, которые даже выплеснулись в публичное пространство. Был огромный скандал с партнером Владимиром Япринцевым, конфликт с которым разбирался в суде.





В 2012 году Чиж попал под санкции ЕС за то, что «дает финансовую поддержку режиму Лукашенко» (через три года это решение было отменено судом Евросоюза). В 2016 году он был арестован и просидел полгода за решеткой. В середине марта 2021 года его снова арестовали. Как говорят опытные лица, не расплатился с государством. До сих пор его юридический статус неизвестен.





Значит, судьба придворных олигархов в Беларуси незавидна. Это там, на Западе, чем богаче человек, тем больше у него свободы, независимости от государства. В Беларуси все наоборот.





Как сказал однажды Лукашенко, бизнесмены более зависимые от властей люди, чем обычные граждане, потому что им есть что терять. Судьба Юрия Чижа и его бизнеса является яркой иллюстрацией к этому выводу. Он потерял почти все, включая личную свободу.





Как писал известный российский поэт Александр Грибоедов в комедии "Горе от ума"»: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».





В такой ситуации находятся сейчас фактически все белорусские олигархи. За придворный статус нужно расплачиваться.





Посмотрите, как сейчас засуетились бизнесмены, попавшие под европейские санкции. Михаил Гуцериев лихорадочно то ли лишается, то ли переписывает на другие фамилии свои активы. Нечто подобное делают и другие.





В этой стране и богатые, и бедные одинаково несвободны.