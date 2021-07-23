+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Суздальцев: У Лукашенко есть собственный "мир"

Он видит только то, что его устраивает.


"Мировые цены на продовольствие снизились, пишет политолог Андрей Суздальцев в telegram. Это мировая тенденция касается всего мира, кроме Республики Беларусь. 

Белорусский руководитель уверенно заявил сегодня о том, что цены на продукты питания достигли пика и голодают миллионы. 

Более того, исходя из того, что продовольствие стало на вес золота, то его (Лукашенко) прогноз оправдался и капиталовложения в сельское хозяйства оправдаются.

Видимо у Лукашенко есть собственный «мир», где мировые цены на белорусский продовольственный экспорт только растут, а у остального мира свое видение проблемы стимулирования сельскохозяйственного производства, так как чем меньше цены на продукты питания, тем меньше людей в мире будет голодать.

В общем, Лукашенко видит только то, что его устраивает. Если не устраивает буквально все, то наступает слепота".
Источник:
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]