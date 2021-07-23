Тышкевич: И после изменения Конституции Лукашенко будет оставаться у власти
Новые президентские выборы при существующем режиме пройдут не раньше 2025 года, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
– Что вы думаете о проекте Конституции, опубликованном структурой Воскресенского?
– По сравнению с тем, что мы имеем на сегодня, перспектива определенной трансформации политической системы, безусловно, есть. Теперь срок «всенародного обсуждения» проекта и модальность изменений в Конституцию очень сильно зависят от хода диалога белорусского режима с Российской Федерацией.
При определенном перераспределении полномочий функции президента в предлагаемом проекте остаются все равно чрезвычайно сильными. И предусматривается резервный аэродром в виде «Всебелорусского народного собрания». Думаю, в финальном тексте Конституции полномочия этого органа будут еще более усилены.
В целом эта Конституция на переходной период. Это часть политической игры по постепенной трансформации системы власти. Это не означает, что с этой новой Конституцией Лукашенко сразу уйдет с поста президента. С другой стороны, это не означает, что он останется еще на 10 лет.
Дальнейшие его шаги будут зависеть от того, как будут складываться внешнеполитическая и внутриполитическая обстановки.
– Какой пост Лукашенко, на ваш взгляд, собирается занять после изменения Конституции – президента или главы ВНС?
– Минуточку: после изменения Конституции он будет оставаться президентом.
Сроки референдума уже несколько раз переносили, теперь говорят, что он состоится даже не в январе 2022 года – то есть скорее всего весной.
Идем дальше. Из озвученного окружением Лукашенко: в соответствии с новой Конституцией нужно будет изменить Избирательный кодекс и затем провести парламентские и местные выборы – это уже осень 2023 года.
После этого пройдет еще время и власть скажет: подождем еще чуть-чуть, до 2025 года, и проведем плановые президентские выборы.
А дальше действия Лукашенко (его желания занять тот или иной пост) будут зависеть, как я уже сказал, от внешнеполитического баланса и внутриполитической ситуации. Во многом вопрос даже не в Лукашенко, а в группах влияния вокруг него – при сохранении их влияния Лукашенко может занять любой пост без страха за свою судьбу.
А если например, удастся создать квазиоппозицию («деструктивную», как говорит Лукашенко), то ему можно будет оставаться на вершине власти бесконечно – даже с демократическими выборами.
– В экспертной среде уже начались споры: стоит ли белорусам голосовать за представленный проект Конституции? Для одних это «наименьшее из зол», для других – неприемлемая вещь.
– Что референдум будет вызовом для оппонентов Лукашенко, я говорил еще в конце 2020 года. Предупреждал, что проект Конституции, представленный властями, станет растяжкой для оппонентов Лукашенко: голосовать за хоть какую-то демократизацию или голосовать против, поддерживая тем самым старую Конституцию.
Это растяжка. Политические силы должны были к этому готовиться.
Если демократические силы не видели этой проблемы раньше, не думали, как на нее реагировать, то не думаю, что от советов тех или иных экспертов ситуация изменится.
«Белорусский партизан»
15:42 23/07/2021
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