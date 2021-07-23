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The Guardian опубликовала статью о "чёрной неделе" для белорусских НГО

Британское издание The Guardian опубликовало статью о репрессиях в отношении белорусских негосударственных организаций.


Только за последние 10 дней было проведено более 60 обысков, продолжаются рейды и аресты правозащитников, журналистов и активистов.

Правозащитные организации заявляют, что последняя серия арестов и обысков является частью «тотальной зачистки гражданского общества».

«Это полная чистка гражданского общества. НГО всегда находились под давлением в Беларуси, но эти рейды, эта волна арестов и обысков никогда не наблюдалась ранее», — сказала изданию Марина Воробей, основательница Freeunion.online

С начала июля обыски прошли более чем в 40-а организациях. После обысков, НГО начали ликвидировать - под "зачистку" попали в том числе медиаплатформа «Имена», «Human Constanta», «Пресс-клуб», ПЕН-центр и десятки других организаций.
Источник: gazetaby.com
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