



Только за последние 10 дней было проведено более 60 обысков, продолжаются рейды и аресты правозащитников, журналистов и активистов.





Правозащитные организации заявляют, что последняя серия арестов и обысков является частью «тотальной зачистки гражданского общества».





«Это полная чистка гражданского общества. НГО всегда находились под давлением в Беларуси, но эти рейды, эта волна арестов и обысков никогда не наблюдалась ранее», — сказала изданию Марина Воробей, основательница Freeunion.online























