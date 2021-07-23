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Петр Кузнецов: Дело идет к процессам "за колоски"

Нация должна консолидироваться перед лицом одной, все больше – общей, проблемы, считает аналитик Петр Кузнецов.

Петр Кузнецов: Дело идет к процессам "за колоски"
Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов прокомментировал массовую официальную ликвидацию неправительственных организаций.

"Ликвидация нашего учреждения оказалась лишь одной из первых ласточек перед большим и скоординированным ударом по легальности гражданского сектора в целом – сегодня власти ликвидировали десятки других НГО. Кто-то воспринимает это болезненно, кто-то – в меньшей степени.

Могу сказать от себя: после признания, что «иногда не до законов», всякого рода формальности в этой стране почти полностью утратили смысл в практическом плане. Ну, было зарегистрированное Интернет-медиа TUT.BY, ему что, после 9 августа работалось легче, чем какому-нибудь сайту без всякого статуса? Дело лишь в том, что какие бы у кого бирки не были, перед беззаконием равны все.

Происходящее сегодня – хорошая иллюстрация и ответ всем тем, кто в последние недели строил конспирологию о том, как независимые медиа удушаются не то по заказу Москвы, не то перед чем-то очень важным и нужным.

Может и по заказу, может и перед чем-то, однако обратите внимание: после шквала обысков, арестов, закрытий, сегодня наступает день фактической ликвидации гражданского общества – и именно в этот день проходит совещание про урожай. Вот в этом вся специфика и есть.

Еще с того момента, когда по отношению к крупному ритейлеру было употреблено слово «вырезаем», а впоследствии в адрес СМИ и общества зазвучала «зачистка», стало понятно: просто само наличие чего-то живущего в этой стране независимого не дает некоторым людям спокойно спать и заниматься своими делами.

Но, вот, «потрудились», попотели, пообыскали, поизымали, ликидировали – можно и к делам насущным вернуться. Урожай никто не отменял, а тут аж 1,5 тысячи механизаторов не хватает. И МВД опять поручили разобраться – уже с крестьянами-«несунами» - и не просто разобраться, а «удушить, как гидру».

Между тем, тенденция обретает все более четкие очертания. Удушать в Беларуси в ближайшее время планируют не только СМИ и НГО. Уже к удушению намечены ИП – как класс.

Сегодня вот туда прибавили и «несунов», а тем, кто хотя бы минимально знает положение дел в белорусской деревне, понятно, что «несун» там примерно каждый первый. Это уже дело идет к процессам «за колоски» -– сталинщина в чистом виде. 

По крупному бизнесу, хотя это и не очень ярко видно, но дело идет, «работают» уже давно. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: до директората и топ-менеджеров тоже дойдет. Уже не так важно, кого и за что: крестьяне наши отнюдь в политике замечены не были, а под раздачу тоже пойдут. Главное – процесс.

В течение долгих лет аполитичности белорусского общества, когда вопросы политики и власти обсуждались лишь в узком информационном «гетто», в ответ на все реплики вроде того, что «во власти идиоты», я всегда говорил, что там работают отнюдь не дураки.

В течение десятилетий режим умело манипулировал обществом и его активными группами, сталкивал лбами, провоцировал конфликты, и все это делалось подковерно, незаметно, но приводило к тому, что практически все группы и институты были сами по себе, были в какой-то степени скомпрометированы и никто не рассматривался, как альтернатива.

Сейчас полное впечатление, что курс взят ровно обратный: все делается не скальпелем, а дубиной, и делается таким образом, что я вот вспоминаю сцену из «Место встречи изменить нельзя». Там Жеглов и Шарапов зло спорят в автобусе, когда едут на сложную и смертельно опасную операцию – Фокса брать. Но по приезде шофер Копытов им говорит: «Идите, спорщики. Там вас помирят».

Какие бы не были разногласия между столь разными людьми, как Жеглов и Шарапов, перед лицом смертельной угрозы мирятся все. И в Беларуси сейчас есть силы и желающие, которые с энергией и задором, достойными лучшего применения, «мирят» рафинированных интеллигентов и крестьян, ИП и медийщиков, общественных активистов и рабочих.

На самом деле – колоссальная работа по консолидации нации перед лицом одной, все больше – общей, проблемы", - пишет аналитик в своем ТК
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