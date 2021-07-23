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Владимир Гончарик: Выборы с участием Лукашенко не имеют смысла

Зачистка гражданского общества, СМИ, кадровые перестановки в регионах свидетельствует о намерении Лукашенко удержаться у власти любой ценой.

Владимир Гончарик: Выборы с участием Лукашенко не имеют смысла

21 июля Конституционная комиссия подвела итоги подготовки предложений по изменению Конституции, которые 22 июля должны были передать Лукашенко.

Кандидат в президенты 2001 года Владимир Гончарик высказался по поводу поправок в Конституцию.

- Преждевременно комментировать поправки в Конституцию. Единственное разумное решение – установить возрастной ценз для участия в президентских выборах в 40 лет. Именно за такую норму я агитировал изначально, однако сторонники Лукашенко в парламенте пригрозили сорвать принятие Конституции.

Из комментария председателя Конституционной комиссии следует, что суть политической системы не затрагивалась. Хотя следовало бы внести следующие поправки: ограничить президентскую власть двумя сроками, ввести правовые гарантии, обеспечить свободу слова и СМИ – и больше ничего не надо.

- Президентские полномочия предлагают ограничить двумя сроками. Но одновременно ведь обнуляются все предыдущие сроки правления.

- Если Лукашенко будет участвовать в выборах, то нет никакого смысла их проводить, потому что у нас нет никаких оснований считать, что выборы пройдут по другому сценарию. К сожалению, выводы из произошедшего власть не сделала, как следует из последнего совещания с послами. 

Каждое действие имеет причину и следствие. Причинно-следственная связь поставлена с ног на голову. Интересно, послы предлагали фальсифицировать выборы, физически преследовать оппонентов, мирных граждан, принудительно сажать самолет Rayanair? 

В случае участия Лукашенко в новых выборах не следовало затевать никакие изменения в Конституцию.

- Знатно потянули время – напрашивается вот такое незатейливое объяснение всей этой катавасии с изменением Конституции.

- Время и сохранение власти. Надо бы признать ошибки и уйти, хотя бы под серьезные гарантии безопасности. Пример Ельцина в конце концов: он тоже кое в чем был виновен, кое-чего не сделал, но тем не менее поступил достойно.

- Сохранение Лукашенко у власти таит риски повторения прошлогодних событий?

- Изначально суть проблемы заключалась не в Конституции. Зачистка гражданского общества, СМИ, тасование кадров в регионах свидетельствует о намерении удерживать власть.

- Стоит ли оппонентам ввязываться в дискуссию по поводу Конституции?

- Никто не знает, как собираются вводить Конституцию – сразу же после референдума или спустя некоторое время. Как только будет опубликован проект Конституции, оппозиция сразу же должна принять единое решение, но это решение должно быть согласованным всеми – без всяких особых мнений.
Георгий Громов, Беларуская праўда
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