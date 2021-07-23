22 июля Мингорисполком решил ликвидировать ряд общественных организаций. В большой части из них на прошлой неделе прошли обыски - как в офисах, так и дома у некоторых участников, передает euroradio.fm









Какие общественные организации власти ликвидировали с 22 июля:





Центр правовой трансформации Lawtrend





Офис европейской экспертизы и коммуникаций





правозащитный центр "Human Constanta"





Центр экологических решений





Центр развития эффективной коммуникации "Живая Библиотека"





медиаплатформа "Имена"





Youth Labor Rights





European Youth Parliament





Press Club Belarus (его активисты находятся за решеткой по уголовному делу)





Центр " Европейский диалог" - директор Анатолий Лебедько.





Офис по правам людей с инвалидностью





Белорусский Национальный Молодежный совет "РАДА"





Центр европейских исследований





Социально-информационное учреждение "ТаймАкт"





Информационно-культурный центр "ІніцыАрт"





Офис продвижения инициатив





Арт Сядзіба





Центр регионального развития ГДФ





Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора"





Мастерская социального кино





Бизнес-школа ИПМ, основанная Павлом Данейко, - образовательный центр, где обучались в том числе топ-менеджеры.





Социально-культурное учреждение «Мова Нанова».





Учреждение «Городское развитие»





Информационно-консультационное учреждение «Территория прав».





И это не полный список. Сведения продолжают поступать.







