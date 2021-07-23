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Операция "Ликвидация": власти закрывают десятки общественных организаций - список обновляется

Под "зачистку" попали экологи, правозащитники и даже благотворительные проекты, в том числе помощи людям с инвалидностью.

Операция "Ликвидация": власти закрывают десятки общественных организаций - список обновляется
22 июля Мингорисполком решил ликвидировать ряд общественных организаций. В большой части из них на прошлой неделе прошли обыски - как в офисах, так и дома у некоторых участников, передает euroradio.fm.


Какие общественные организации власти ликвидировали с 22 июля:

Центр правовой трансформации Lawtrend

Офис европейской экспертизы и коммуникаций

правозащитный центр "Human Constanta"

Центр экологических решений

Центр развития эффективной коммуникации "Живая Библиотека"

медиаплатформа "Имена"

Youth Labor Rights

European Youth Parliament

Press Club Belarus (его активисты находятся за решеткой по уголовному делу)

Центр " Европейский диалог" - директор Анатолий Лебедько.

Офис по правам людей с инвалидностью

Белорусский Национальный Молодежный совет "РАДА"

Центр европейских исследований

Социально-информационное учреждение "ТаймАкт"

Информационно-культурный центр "ІніцыАрт"

Офис продвижения инициатив

Арт Сядзіба

Центр регионального развития ГДФ

Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора"

Мастерская социального кино

Бизнес-школа ИПМ, основанная Павлом Данейко, - образовательный центр, где обучались в том числе топ-менеджеры. 

Социально-культурное учреждение «Мова Нанова».

Учреждение «Городское развитие»

Информационно-консультационное учреждение «Территория прав».

И это не полный список. Сведения продолжают поступать.
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