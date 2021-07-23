Некляев: Если это не антибелорусское бешенство, то что тогда это такое?
Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который создавали Алесь Адамович, Василь Быков, Рыгор Бородулин, Геннадий Буравкин – лучшие отечественные прозаики, поэты, пишет политик и поэт Владимир Некляев.
Такой же иск готовится в отношении Союза белорусских писателей, у истоков которого стояли народные поэты Якуб Колас и Янка Купала.
Сегодняшняя власть поставила целью отменить, снести все то, что создано титаническим трудом наших национальных титанов, потомки которых – включая первого белорусского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич – объявляются бандитами, иностранными агентами!
Если это не антибелорусское, антинациональное бешенство, то что тогда это такое?..
10:53 23/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение