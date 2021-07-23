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Некляев: Если это не антибелорусское бешенство, то что тогда это такое?

Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который создавали Алесь Адамович, Василь Быков, Рыгор Бородулин, Геннадий Буравкин – лучшие отечественные прозаики, поэты, пишет политик и поэт Владимир Некляев.



Такой же иск готовится в отношении Союза белорусских писателей, у истоков которого стояли народные поэты Якуб Колас и Янка Купала.

Сегодняшняя власть поставила целью отменить, снести все то, что создано титаническим трудом наших национальных титанов, потомки которых – включая первого белорусского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич – объявляются бандитами, иностранными агентами!

Если это не антибелорусское, антинациональное бешенство, то что тогда это такое?..
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