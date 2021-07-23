+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Прибыльный бизнес? Авиакомпания Iraqi Airways увеличила количество рейсов в Минск. МИД Литвы возмущен

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре вечером 22 июля с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил «глубокую озабоченность» увеличением количества авиарейсов из Багдада в Минск.


Министры встречались в Ираке всего неделю назад, 15 июля. Через три дня авиакомпания Iraqi Airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в Минск. 

Такое решение принято на основании поручения министра транспорта Ирака Нассера аль Шибли в связи с ростом спроса на такие полеты. На ближайшие дни все билеты проданы.

Габриэлюс Ландсбергис вновь призвал власти Ирака решить вопрос воздушного канала миграции из Багдада в белорусскую столицу.

«Я еще раз повторил, что участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака как страны, заявившей о приверженности пути демократии и мира. 

Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей», — сказал Ландсбергис.

По словам литовского министра, его иракский коллега пообещал в ближайшее время выяснить мотивы такого решения.

За последние сутки — 92 мигранта

Тем временем литовские пограничники за минувшие сутки задержали 92 мигранта, которые нелегально проникли в страну со стороны Беларуси. Из них 73 человека представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2340 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.
Источник: Zerkalo.io
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]