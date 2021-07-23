Прибыльный бизнес? Авиакомпания Iraqi Airways увеличила количество рейсов в Минск. МИД Литвы возмущен
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре вечером 22 июля с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил «глубокую озабоченность» увеличением количества авиарейсов из Багдада в Минск.
Министры встречались в Ираке всего неделю назад, 15 июля. Через три дня авиакомпания Iraqi Airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в Минск.
Такое решение принято на основании поручения министра транспорта Ирака Нассера аль Шибли в связи с ростом спроса на такие полеты. На ближайшие дни все билеты проданы.
Габриэлюс Ландсбергис вновь призвал власти Ирака решить вопрос воздушного канала миграции из Багдада в белорусскую столицу.
«Я еще раз повторил, что участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака как страны, заявившей о приверженности пути демократии и мира.
Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей», — сказал Ландсбергис.
По словам литовского министра, его иракский коллега пообещал в ближайшее время выяснить мотивы такого решения.
За последние сутки — 92 мигранта
Тем временем литовские пограничники за минувшие сутки задержали 92 мигранта, которые нелегально проникли в страну со стороны Беларуси. Из них 73 человека представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.
С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2340 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.
Источник: Zerkalo.io
10:10 23/07/2021
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