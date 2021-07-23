



Министры встречались в Ираке всего неделю назад, 15 июля. Через три дня авиакомпания Iraqi Airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в Минск.





Такое решение принято на основании поручения министра транспорта Ирака Нассера аль Шибли в связи с ростом спроса на такие полеты. На ближайшие дни все билеты проданы.





Габриэлюс Ландсбергис вновь призвал власти Ирака решить вопрос воздушного канала миграции из Багдада в белорусскую столицу.





«Я еще раз повторил, что участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака как страны, заявившей о приверженности пути демократии и мира.





Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей», — сказал Ландсбергис.





По словам литовского министра, его иракский коллега пообещал в ближайшее время выяснить мотивы такого решения.





За последние сутки — 92 мигранта

Тем временем литовские пограничники за минувшие сутки задержали 92 мигранта, которые нелегально проникли в страну со стороны Беларуси. Из них 73 человека представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.





С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2340 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.