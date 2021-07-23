В Афганистане неизвестные убили более ста мирных жителей

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Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов, которые контролируют этот район.





"Террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на ни в чем не повинных афганцев, разграбили дома и убили сотню невинных людей", - заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.





Талибы, по данным телеканала, отрицают причастность к убийствам мирных жителей.