Австрия поддерживает возведение стены на границе Литвы с Беларусью





Как передает Укринформ со ссылкой на ORF, об этом заявил глава МВД Австрии Карл Негаммер во время телефонного разговора с литовской коллегой Агне Билотайте.





"Защита внешних границ (Европейского Союза - ред.) также означает защиту наших собственных границ", - заявил Негаммер.





По его словам, особенно это касается борьбы с нелегальной миграцией. И учитывая стремительный наплыв беженцев на литовско-белорусской границе, Австрия решила оказать поддержку Вильнюсу: в начале августа литовским коллегам начнут помогать 13 полицейских из спецподразделения "Кобра" МВД Австрии, также будет направлен один бронированный автомобиль.





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Сообщается, что свой персонал и техническую поддержку Литве предложили также Афины, а еще раньше - агентство по охране границ ЕС Frontex.





Как отмечает ORF, глава австрийского МВД также обратился к Еврокомиссии "с просьбой поддержать литовские планы по построению ограждения вдоль 680-километровой границы с Беларусью". По словам Негаммера, ЕС не должен позволить себя шантажировать.





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Ранее литовские власти сообщила о намерении возвести дополнительный физический барьер на границе с Беларусью с целью сдерживания нелегальной миграции. Официальный Вильнюс заявил, что резкий наплыв мигрантов на литовско-белорусской границе организован режимом Лукашенко, и назвал это "гибридной агрессией" против Литвы и Евросоюза.







