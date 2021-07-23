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Чалый: «США готовы затыкать дыры, которые поневоле остаются после европейских санкций»

Аналитик – о том, что для Байдена важнее встречи с Тихановской.

Чалый: «США готовы затыкать дыры, которые поневоле остаются после европейских санкций»
На этой неделе продолжается рабочая поездка Светланы Тихановской в США. Некоторые аналитики называют ее исторической и возлагают большие надежды, другие сдержанны в оценках и не склонны переоценивать значимость, пишет Салiдарнасць, 

Белорусский МИД и вовсе выдал уничижительное определение про «двухнедельную туристическую поездку, оплаченную за счет средств американских налогоплательщиков».

Тем не менее, тема визита и достигнутых договоренностей по поддержке Беларуси и ужесточения санкций против режима активно обсуждается в белорусских, российских и мировых СМИ. Один из главных вопросов – вероятность встречи Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом: состоится таковая или нет, и что означает тот или иной расклад?

Известный экономист Сергей Чалый предполагает: дело может быть вовсе не в политике невмешательства Байдена и не «сигналах Путину» о прошлых договоренностях в Женеве (каковых, по некоторым сведениям, вовсе не было), а в том, что белорусский кризис не является самым важным пунктом во внешнеполитической повестке США.

– У Байдена сейчас немного другая повестка дня, и здесь вопрос даже не России. Мне кажется, что у Байдена сейчас важнейшим внешнеполитическим приоритетом является восстановление испорченных отношений с союзниками, в первую очередь, в Европе, – рассуждает аналитик в новом стриме Чалый live.

– Огромный вред здесь принес Трамп, который на саммитах НАТО и прочих вел себя, как абсолютный мужлан – помните знаменитые кадры с отталкиванием президентов, дай-ка я стану на первое место, что-то вы денег не платите и прочая, прочая? В итоге Европа вынуждена была даже сказать, что, похоже, теперь нельзя рассматривать Америку как надежного партнера.

Сейчас много информации о том, что США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2», которому активно оппонирует Украина и не менее активно оппонирует Польша и который, по оценке некоторых аналитиков, большую угрозу таит даже не для Украины, а для Беларуси, потому что становится преобладающим потоком в противовес континентальным.

Мы знаем, что Германия и в том числе Меркель были большими сторонниками завершения проекта, а Трамп был большим противником и предлагал покупать у США сжиженный газ, называя его даже freedom gas, «газ свободы».

И вот если судить по статьям, которые были в Reuters, Bloomberg, по авторским колонкам, редакционным статьям, – решение завершить «Северный поток-2» субоптимальное, потому что, по мнению Байдена и его администрации, очень  сложно остановить проект, которому осталось менее 10% до завершения, а санкции против судов и компаний, как они считают, не очень хорошо работают.

Проще перестать бороться с тем, что и так будет достроено, и обусловить эту сделку большим количеством дополнительных договоренностей. Например, гарантиями транзита через территорию Украины по истечении 2023 года (если я правильно помню, цена вопроса этого транзита – около $8 млрд), созданием специального инвестиционного фонда объемом до $1 млрд для поддержки энергетики Украины в сторону ее более «зеленого» качества.

Еще одна деталь, которую отметил аналитик – идя на уступки Германии по «Северному потоку-2», Байден добивается от нее признания «Инициативы трех морей». (Этот союз включает в себя бывшие социалистические страны и страну ЕС Австрию и имеет целью объединение Адриатики, Черного и Северного морей, развитие этого региона, в частности, инфраструктуры транспорта и связи с севера на юг – Ф).

– Например, строительство двух сжиженных терминалов – один в Адриатике, Хорватия, и другой в Свиноуйсьце, Польша – и замыкание газовых компрессорных станций, труб позволяет создать «пояс безопасности» поступления источников газа, альтернативных российским источникам, – поясняет Сергей Чалый.

– Я, кстати, абсолютно убежден, что и Украина, и Беларусь, являются естественными союзниками этой инициативы, а идея Восточного партнерства придумывалась специально как политика добрососедства для стран, которые не имеют шансов в ближайшем будущем войти в Евросоюз, но граничат с ним. Но в Восточном партнерстве было внешнеполитическое измерение, но очень слабое энергетическое инфраструктурное наполнение.

Повторюсь, признание Германией «Инициативы трех морей» – это более важная задача для Байдена и определенный успех американской дипломатии в деле восстановления отношений с союзниками.

Тем не менее, убежден аналитик, визит Тихановской в США уже можно назвать успешным даже без личной встречи с американским президентом:

– Когда мы говорим о том, что санкции Евросоюза недостаточны, нужно понимать, что Евросоюз – это не единое тело, это более двух десятков стран, которые принимают решение консенсусом, и принятые беспрецедентные по масштабу санкции – результат компромисса. А то, чего удалось добиться Тихановской визитом в США и признанием политиков США – что Америка сказала: «Мы будем работать рука об руку с ЕС в этом вопросе». Иными словами, они готовы затыкать те дыры, которые поневоле остаются в результате европейских санкций.
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