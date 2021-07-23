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«Давайте жить дружно»: «Патриоты Беларуси» рассылают письма в Литву и Латвию

Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал об инициативе по обращению к народам Латвии и Литвы.




«На прошлой неделе мы выступили инициаторами такого обращения, письма народам Латвии и Литвы, где просто, простым языком расписали, что “ребята, давайте жить дружно”. Ведь санкции, вся эта непонятная деятельность в отношении нашего государства, она не приносит пользы никому», -- сказал Сергей Раковский.

Он уточнил, что «письмо это было разослано в 30 адресов (порядка 30 адресов). Это общественные организации этих стран, это СМИ, это русскоязычные диаспоры, это товарные биржи. То есть люди, которые имели какие-то контакты с Республикой Беларусь. Мы решили пойти этим путем, чтобы обратиться именно к людям. Мы рассчитываем хотя бы на то, что люди там задумаются. Потому что люди бизнеса, они понимают, они считают деньги. По большому счету, ему не важно, чью сторону продвигает его правительство, у него бизнес стоит из-за того, что границу закрыли, из-за того, что Беларусь забрала грузы из порта. Он теряет деньги. Он не хочет терять деньги. Мы таким методом пытаемся подстегнуть граждан этих стран, чтобы они у себя внутри каким-то образом воздействовали на свои правительства. Получится, не получится – покажет время».

Напомним, что официальная идеология занимает позицию: санкции нам не страшны, мы только крепчаем. Действия провластной НГО с этим курсом совсем не вяжется. 
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