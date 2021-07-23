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Карбалевич: «Белорусские власти последовательно сжигают все мосты в отношениях с Западом»

Аналитик об искусственном нагнетании напряжения и возможности вооруженного конфликта на границе.

Карбалевич: «Белорусские власти последовательно сжигают все мосты в отношениях с Западом»
В Беларуси с высоких трибун практически ежедневно звучит тема «кругом враги». Введенные против режима экономические санкции чиновники разных уровней называют экспансией, некоммерческие общественные организации – «бандитами и иностранными агентами», якобы насильственное возвращение из Литвы на территорию Беларуси – «методами фашистских карателей» и военным преступлением, пишет Салідарнасць.

Политолог Валерий Карбалевич отмечает: ситуация развивается отнюдь не радужно, но вполне логично. Ведь чтобы выжить в изоляции международной, а также внутренней, поскольку у режима нет значимой социальной опоры внутри страны, нужно сформировать модель «осажденной крепости»:

– В такой ситуации вся жизнь в стране переводится на военные рельсы – это оправдывает и внутренние репрессии, погром «третьего сектора», гражданского общества, и жесткие действия в экономике, то, что «кошмарят» бизнес, и также внешний конфликт с Западом, со всеми соседями, кроме России, – отметил аналитик на Еврорадио.

– То есть, ради запуска этого механизма выживания нужна тотальная мобилизация номенклатуры, собственных приверженцев, вообще всех ресурсов – только таким образом режим сможет удержаться. Поэтому воинственные заявления, на мой взгляд, делаются искусственно, нагнетается напряженность.

Лукашенко, встречаясь с Путиным в Санкт-Петербурге, даже заявил, что западные медиа перешли к тактике индивидуального террора. Отсюда становятся понятными все эти истории об «обнаружении террористических ячеек», покушения на Азаренка и Гайдукевича – теперь на этих основаниях можно репрессировать всех «террористов».

И теперь уже в Беларуси ищут в качестве врагов не экстремистов, а террористов – даже в редакции газет приходят с бумагами о том, что обыск проводится в рамках уголовного дела о терроризме.

Словом, это стандартный механизм, которым пользуются авторитарные режимы. Они все милитаризованы и готовятся к войне. В Албании времен Энвера Ходжи не хватало цемента на строительство жилья, зато хватало для длотов и дзотов, и сейчас они в стране на каждом шагу (за время правления Ходжи в стране было построено около 700 тысяч бункеров – Ф.).

Риторика риторикой, но недавние высказывания Лукашенко о том, что за «обиженных Литвой» нелегальных мигрантов рвутся мстить «вооруженные иракцы, курды и другие», которых якобы сдерживают КГБ и МВД Беларуси исключительно по приказу правителя, выглядят уже прямыми угрозами.

Валерий Карбалевич опасается, что от слов недалеко до действий:

– Конфликт развивается по пути эскалации, поскольку белорусские власти последовательно сжигают все мосты в отношениях с Западом, а риторика становится все более агрессивной. Теперь уже Запад не только обвиняют в поддержке терроризма, а вообще объявили его «фашистским, нацистским». В этой ситуации я не исключаю, что прозвучавшая из уст Лукашенко угроза может реализоваться.

Впрочем, по мнению аналитика, здесь велика доля случайностей, спрогнозировать которые невозможно.

– Я очень надеюсь на крупицы здравого смысла, во всяком случае у политиков по ту сторону белорусской границы, чтобы они не поддались на провокации. Не думаю, что даже Россия заинтересована сегодня в доведении конфликта до такого уровня, поэтому надеюсь, что действительно до этого не дойдет.
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