Еще шести белорусам грозит экстрадиция из России





Об этом сообщил в эфире Дождя руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев. По его словам, пишет АФН, все они находятся в СИЗО.





«Они под нашей защитой, но так или иначе уже потихонечку подходит их очередь», — сказал Киселев.





По его словам, есть решения о выдаче члена стачкома «Беларуськалия» Андрея Прилуцкого, который находится в одном из СИЗО Петербурга, а также Андрея Казимирова и мастера спорта по кикбоксингу Евгения Шабалюка, находящихся в московских СИЗО. Еще троих белорусов, которым грозит экстрадиция, он не назвал.





Андрея Прилуцкого задержали в Петербурге в конце декабря прошлого года. В Беларуси его обвиняют в применении насилия к сотрудникам милиции на митинге в Солигорске в день выборов президента республики 9 августа 2020 года. По версии защиты, Прилуцкий вступился за коллегу, которого пытались задержать люди с дубинками в форме без опознавательных знаков.





Андрея Казимирова белорусские власти объявили в международный розыск в ноябре прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках. В январе его задержали в Москве. В феврале он попросил предоставить ему политическое убежище в России. В конце мая Мосгорсуд удовлетворил запрос о выдаче Казимирова Беларуси.





Против Евгения Шабалюка в Беларуси завели уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции. 11 августа прошлого года его задержали, доставили в изолятор временного содержания и избили. Затем его отпустили без протокола. После этого Шабалюк уехал в Москву. В феврале его задержали российские силовики.





Белорусского бойца ММА Алексея Кудина задержали в Москве в январе. В Беларуси на него заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции на акции протеста 12 августа 2020 года в Молодечно. В Беларуси его объявили в розыск, генпрокуратура республики направила России запрос на его выдачу.





21 июля ЕСПЧ запретил России экстрадицию Кудина из-за возможного преследования и пыток на родине. Несмотря на это решение, вечером этого же дня суд в Москве признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции бойца. Утром 22 июля стало известно, что Кудина вывезли из России в Беларусь, он находится в СИЗО-1 Минска.