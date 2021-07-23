Еще шести белорусам грозит экстрадиция из России
Еще шести белорусам грозит экстрадиция из России вслед за бойцом ММА Алексеем Кудиным, которого выдали Беларуси несмотря на запрет Европейского суда по правам человека.
Об этом сообщил в эфире Дождя руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев. По его словам, пишет АФН, все они находятся в СИЗО.
«Они под нашей защитой, но так или иначе уже потихонечку подходит их очередь», — сказал Киселев.
По его словам, есть решения о выдаче члена стачкома «Беларуськалия» Андрея Прилуцкого, который находится в одном из СИЗО Петербурга, а также Андрея Казимирова и мастера спорта по кикбоксингу Евгения Шабалюка, находящихся в московских СИЗО. Еще троих белорусов, которым грозит экстрадиция, он не назвал.
Андрея Прилуцкого задержали в Петербурге в конце декабря прошлого года. В Беларуси его обвиняют в применении насилия к сотрудникам милиции на митинге в Солигорске в день выборов президента республики 9 августа 2020 года. По версии защиты, Прилуцкий вступился за коллегу, которого пытались задержать люди с дубинками в форме без опознавательных знаков.
Андрея Казимирова белорусские власти объявили в международный розыск в ноябре прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках. В январе его задержали в Москве. В феврале он попросил предоставить ему политическое убежище в России. В конце мая Мосгорсуд удовлетворил запрос о выдаче Казимирова Беларуси.
Против Евгения Шабалюка в Беларуси завели уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции. 11 августа прошлого года его задержали, доставили в изолятор временного содержания и избили. Затем его отпустили без протокола. После этого Шабалюк уехал в Москву. В феврале его задержали российские силовики.
Белорусского бойца ММА Алексея Кудина задержали в Москве в январе. В Беларуси на него заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции на акции протеста 12 августа 2020 года в Молодечно. В Беларуси его объявили в розыск, генпрокуратура республики направила России запрос на его выдачу.
21 июля ЕСПЧ запретил России экстрадицию Кудина из-за возможного преследования и пыток на родине. Несмотря на это решение, вечером этого же дня суд в Москве признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции бойца. Утром 22 июля стало известно, что Кудина вывезли из России в Беларусь, он находится в СИЗО-1 Минска.
07:17 23/07/2021
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