Так и Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за… развязанной на Донбассе войны, сбитого Boeing, преследования СМИ и других вещей, которыми каждый день Путин любуется в зеркале.





Это, конечно, шизофрения чистой воды.





С одной стороны, даешь поправки про отмену приоритета международного права, ЕСПЧ нам не указ, а с другой – да здравствует их суд, самый европейский суд в мире.





С другой стороны, статью Путина про один народ Кремль, высунув от усердия язык, переводит на украинский – и после этого – на тебе, один народ, финку под ребро.





Даже те украинцы, кто еще сомневается, сейчас трут глаза. Это вот что? Это вот им, "одному народу", иск в ЕСПЧ?!





А с третьей стороны, уже ведь никто не удивляется. "Кремль" и "адекватность" – эти два слова хоть сейчас можно разбирать в пятом классе как пример антонимов. Его цитирует gordonua.com







