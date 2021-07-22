— Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим. Это лишь вопрос времени, — сказала Вероника Цепкало.





Награду присудили ей, Марии Колесниковой и Светлане Тихановской за «смелое и мирное противостояние несправедливости и притеснению».