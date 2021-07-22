«Посвящаю эту премию всем смелым, кто находится в тюрьме. Моя прекрасная страна, моя Беларусь» - Вероника Цепкало на вручении премии в Германии. Видео
Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово» в немецком городе Вормс 20 июля.
Фото: РИА Новости
— Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим. Это лишь вопрос времени, — сказала Вероника Цепкало.
Награду присудили ей, Марии Колесниковой и Светлане Тихановской за «смелое и мирное противостояние несправедливости и притеснению».
19:35 22/07/2021
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