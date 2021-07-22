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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Плюс ещё восемь человек. На сегодня в Беларуси 587 политзаключённых

Правозащитники признали политзаключёнными ещё восемь человек, пишет сайт "Весна". Это Никита Гончаров, Вадим Жилинский, Артём Климчук, Дмитрий Князев, Дмитрий Панько, Максим Шатохин (несовершеннолетний), Сергей Пацукевич и Игорь Гантовой.


Им предъявлены обвинения или вынесены приговоры за участие в массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. 

Правозащитники отмечают, что эти люди реализовывали право на мирные собрания и только отвечали на необоснованное применение силы со стороны милиционеров. 

Они требуют немедленно освободить из-под стражи упомянутых политзаключённых и прекратить их уголовное преследование. Также правозащитники призывают немедленно освободить всех политических заключённых и людей, задержанных за мирные собрания в послевыборный период, и прекратить политические репрессии в стране.

Под заявлением подписались пправозащитный центр "Весна" (закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, РОО "Правовая инициатива", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов.
euroradio.fm
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