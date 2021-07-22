"США страдают": Байден предупредил об угрозе распространения теорий заговора
Репутация США за рубежом страдает, поскольку теории заговора, подобные QAnon, продолжают распространяться. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Байден вспомнил, как лидеры стран, с которыми он разговаривал на июньском саммите G7, были недоверчивы, когда он попытался сказать им, что "Америка вернулась".
Он также выступил за продолжение расследования штурма Капитолия, который произошел 6 января. Президент упомянул движение QAnon, участники которого были среди тех, кто атаковал Конгресс.
"Мы должны выйти за рамки идей о том, что демократы и Байден прячут людей и высасывают кровь детей", - сказал он.
Президент США призвал бороться не только с теорией заговора, но с дезинформацией о коронавирусе.
Он отметил, что Белый дом работает над борьбой с дезинформацией о вакцинах, которая распространяется через социальные сети и средства массовой информации.
"Нужно буквально слушать ученых и не вмешиваться. Ничего не торопить. Позвольте ученым действовать", - сказал Байден.
Байден также объяснил, как Белый дом использует "все возможные способы, государственные, частные, правительственные и неправительственные, чтобы попытаться раскрыть факты о коронавирусе и вакцинах, какие они есть на самом деле".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что соцсети убивают людей из-за дезинформации, так как пандемия коронавируса влияет только на тех, кто еще не привился. Facebook отвергает критику и заявляет, что соцсеть не виновата за провал в выполнении изначальных планов по вакцинации в стране.
18:33 22/07/2021
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