Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)









Байден вспомнил, как лидеры стран, с которыми он разговаривал на июньском саммите G7, были недоверчивы, когда он попытался сказать им, что "Америка вернулась".





Он также выступил за продолжение расследования штурма Капитолия, который произошел 6 января. Президент упомянул движение QAnon, участники которого были среди тех, кто атаковал Конгресс.





"Мы должны выйти за рамки идей о том, что демократы и Байден прячут людей и высасывают кровь детей", - сказал он.





Президент США призвал бороться не только с теорией заговора, но с дезинформацией о коронавирусе.





Он отметил, что Белый дом работает над борьбой с дезинформацией о вакцинах, которая распространяется через социальные сети и средства массовой информации.





"Нужно буквально слушать ученых и не вмешиваться. Ничего не торопить. Позвольте ученым действовать", - сказал Байден.





Байден также объяснил, как Белый дом использует "все возможные способы, государственные, частные, правительственные и неправительственные, чтобы попытаться раскрыть факты о коронавирусе и вакцинах, какие они есть на самом деле".





Ранее президент США Джо Байден заявил, что соцсети убивают людей из-за дезинформации, так как пандемия коронавируса влияет только на тех, кто еще не привился. Facebook отвергает критику и заявляет, что соцсеть не виновата за провал в выполнении изначальных планов по вакцинации в стране.



