+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В МИД России высказались о возможности диалога с Тихановской

Официальный представитель МИД РФ дала понять, что у российского руководства нет никаких намерений встречаться с лидером белорусской оппозиции.

У Москвы нет никакого желания помогать легитимизации беглых оппозиционеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности провести встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, пишет sputnik.by
Лидер белорусской оппозиции ранее заявляла, что хочет диалога с Россией, но не знает, удастся ли ей когда-либо встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая и упомянутую вами Тихановскую, не предлагают конструктивной, объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Мало того, они игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной, например, реформе, что является чрезвычайно важным для государства", - добавила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также заявила, что беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в республике. "Ее представители являются несамостоятельными фигурами: они выполняют заказы зарубежных кураторов", - подчеркнула Захарова.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]