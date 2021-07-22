Уже речь о Третьей мировой, к которой Запад якобы толкает мир своими действиями относительно Беларуси.





Как связаны война и ситуация на белорусско-литовской границе? Станет ли переселение белорусских посольств в двушки достойным ответом на визит Тихановской в США? И зачем властям сегодня конституционный референдум?





Об этом и многом другом Еврорадио говорит с политическим аналитиком Валерием Карбалевичем.











