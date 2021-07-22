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"На пороге Третьей мировой войны": кто её провоцирует и когда ждать?

Тема войны стала главной в речах Лукашенко. И сейчас это не какая-то гибридная или экономическая война, которую против Беларуси якобы ведёт Запад.

"На пороге Третьей мировой войны": кто её провоцирует и когда ждать?
Уже речь о Третьей мировой, к которой Запад якобы толкает мир своими действиями относительно Беларуси.

Как связаны война и ситуация на белорусско-литовской границе? Станет ли переселение белорусских посольств в двушки достойным ответом на визит Тихановской в США? И зачем властям сегодня конституционный референдум? 

Об этом и многом другом Еврорадио говорит с политическим аналитиком Валерием Карбалевичем.
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