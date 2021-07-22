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Лукашенко - о неправительственных организациях: Тысячи бандитов и иностранных агентов

Лукашенко на совещании правительства в очередной раз прокомментировал "зачистку" гражданского общества в стране


"Так и правительство, и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили?, — поинтересовался Лукашенко. — Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами.

Напомним, в Беларуси последнюю неделю проходят обыски у различных неправительственных организаций. 

Так, 14 июля прошли у сотрудников незарегистрированного в стране правозащитного центра «Весна», БАЖ, партии БНФ, Центра экономических исследований BEROC, правозащитной организации «Гендерные перспективы», движения «За свободу», Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей. 

15 июля пришли с обысками к «Говори правду», «Таварыству беларускай мовы» и «Гражданскому форуму». 16 июля обыски прошли в социально-информационное учреждение «ТаймАкт», независимом профсоюзе РЭП и офисе Белорусской службы «Радио Свобода».

16 июля Следственный комитет заявил, что получил информацию о причастности ряда НГО и СМИ к «теневому движению финансовых средств, неуплате налогов и финансированию протестной активности».
Источник: zerkalo.io
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