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Меркель назвала "неприемлемой" позицию официального Минска по миграционному кризису на границе с Литвой

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала миграционный кризис на белорусско-литовской границе неприемлемым.


Ангела Меркель прокомментировала миграционный кризис на белорусско-литовской границе. 

Канцлер Германии считает, что миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы имеет политическую составляющую со стороны Минска: "Это неприемлемо", - заявила она.

Власти Литвы заявляли, что к организации кризиса с мигрантами могут быть причастны власти Беларуси, угрожали санкциями и обращались за помощью к Евросоюзу. 

Например, за последние сутки в Литву нелегально пришло из Беларуси 110 человек, в основном — иракцы. А с начала года было задержано литовскими пограничниками уже 2338 нелегалов - в 29 раз больше, чем за весь прошлый год!

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