



Ангела Меркель прокомментировала миграционный кризис на белорусско-литовской границе.





Канцлер Германии считает, что миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы имеет политическую составляющую со стороны Минска: "Это неприемлемо", - заявила она.





Власти Литвы заявляли, что к организации кризиса с мигрантами могут быть причастны власти Беларуси, угрожали санкциями и обращались за помощью к Евросоюзу.





Например, за последние сутки в Литву нелегально пришло из Беларуси 110 человек, в основном — иракцы. А с начала года было задержано литовскими пограничниками уже 2338 нелегалов - в 29 раз больше, чем за весь прошлый год!























