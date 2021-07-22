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На Мадагаскаре предотвратили покушение на президента

Предотвращено покушение на убийство президента Мадагаскара Андри Радзуэлины, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру страны.

Сообщается, что власти помешали попытке убийства лидера и задержали несколько "иностранцев и жителей Мадагаскара".

По данным радиостанции RFI, которая ссылается на прокуратуру, задержаны Поль Рафанохарана, франко-малагасиец, и Филипп Франсуа, француз. Источник издания отметил, что оба находятся под стражей. 

Поль Рафанохарана был задержан в своем доме во вторник вечером, операцию проводили около десяти вооруженных людей. Франсуа задержали в зале вылета местного аэропорта, он хотел улететь во Францию.
Источник: ria.ru
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