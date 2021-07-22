Шрайбман о миграционном кризисе: Ситуация взрывоопасная

Артем Шрайбман в эфире Эха Москвы. – Думаю, Лукашенко важно «наказать» Литву. – Уже было достаточно много свидетельств, что для доставки этих людей открываются рейсы <в Беларусь>, что близкие к власти турфирмы причастны к организации этих туров, – напомнил аналитикв эфире Эха Москвы. – Думаю, Лукашенко важно «наказать» Литву.





Он видит Литву на сегодня своим главным оппонентом в Евросоюзе – и считает, что единственная возможность показать, что давление на него бесперспективно, это повышать цену давления.





Мол, вы будете вводить санкции, поддерживать Тихановскую (а Литва дала официальный дипломатический статус офису Тихановской) – чтобы вы понимали, что значит ваше давление и что оно дает обратный эффект, мы будем с удвоенной силой громить собственное гражданское общество и параллельно повышать для вас цену давления.





Логика Лукашенко такая, и он ее постоянно излагает: вы – Запад – эти конфликты на Ближнем Востоке подогреваете, создаете, а я должен тратить деньги на то, чтобы фильтровать мигрантов – не буду больше.





Это становится обоюдоострым вопросом, потому что недавно Литва вернула несколько десятков мигрантов обратно в Беларусь, и у Лукашенко был гневный спич на тему «как посмели, фашисты, развернуть людей, которые бегут от войны».





На самом деле, ситуация довольно взрывоопасна, и чисто политически она может привести к обострению буквально на границе – стычкам, каким-то инцидентам.





Стоит напомнить, что в сентябре в Беларуси проходят самые крупные за несколько лет белорусско-российские учения «Запад-2021». Это всегда воспринималось Западом как некая провокация у границ, а в этом году, я почти уверен, будет восприниматься, как репетиция вторжения в Литву.





Поэтому осенью я ожидал бы нового обострения на «политико-военном фронте» нашего общения с Западом.





Лебедок: «Обывателя «гибридная» война не цепляет, а вот картинка боя – это другое дело»

Егор Лебедок. О возможных последствиях миграционного конфликта на фоне неослабевающей агрессивной риторики и едва замаскированных угроз правителя говорит и военный эксперт





– Согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, каждое государство обязано «воздерживаться от организации или поощрения организации иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого государства».





Указанные Лукашенко вооруженные мигранты вполне относятся к иррегулярным силам ввиду их групп и единства цели, ну или как минимум к бандам. Таким образом, пропуск вооруженных «мигрантов» будет нарушением резолюции Генассамблеи ООН.





Понятно, что такие «мигранты» не прилетят на гражданском авиарейсе с оружием. Их снабдят оружием здесь либо на территории России, с которой они перейдут в Беларусь и далее в Европу, либо есть еще вариант: доставка военными бортами с оружием непосредственно из Ирака, Афганистана или др. стран).





Фактически, отмечает эксперт, это будет «засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников».





– Проще говоря, если вооруженные группы «мигрантов» нападут на литовские силовые структуры с серьезными последствиями, то это вполне можно трактовать как агрессию Беларуси против Литвы (Польши, Латвии). При серьезных последствиях действий «мигрантов» Литва может предпринимать меры как в рамках неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону по Уставу ООН, так и в рамках статьи 5 договора НАТО со всеми вытекающими.





В любом случае, ЕС следует наращивать работу по разведке мест проникновения, идентификации мигрантов и по недопущению проникновения.





По мнению Егора Лебедка, для полноты пропагандистской картинки о том, что коллективный Запад ведет войну против Беларуси, Лукашенко не хватает реального вооруженного столкновения:





– Обывателя «гибридная» война не цепляет, а вот картинка боя – это другое дело. Или, как вариант, «нападения» на Беларусь вооруженных групп «мигрантов» со стороны стран ЕС. К сожалению, риск этого не уменьшается.





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Волна нелегальной миграции с территории Беларуси в Евросоюз продолжается. По состоянию на утро 22 июля литовские пограничники задержали еще 110 мигрантов , незаконно пересекших границу.





Всего же с начала года эта цифра составила 2338 человек, причем больше половины мигрантов представлялись гражданами Ирака или имели при себе документы этого государства.





Из-за неконтролируемого наплыва мигрантов правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации.





О наплыве мигрантов сообщает и погранслужба Польши. Правда, цифры задержанных на белорусско-польской границе нелегалов гораздо скромнее – за 20 июля тут обнаружили две группы мигрантов общим числом 53 человека, а с начала года сотрудники Подляшской пограничной службы задержали 337 человек за незаконное пересечение границы.





Со своей стороны, Лукашенко заявил о том, что в переправке нелегальных мигрантов задействованы преступные группировки в Литве, а Беларусь «готова оказать помощь в борьбе с ними, но не бесплатно».



