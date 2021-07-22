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Тихановская встретилась с "железной женщиной" и сенаторами США

Светлана Тихановская продолжает визит в США, где проводит встречи на самом высоком уровне. Накануне она провела переговоры в сенате и встретилась с Мадлен Олбрайт.

Светлана Тихановская 20 июля встретилась с двухпартийной группой сенаторов США. При этом, сенатор Дэн Салливан обращался к Светлане Тихановской «госпожа президент».

Сенаторы на встречах интересовались нынешней ситуацией в Беларуси. В ответ лидер белорусских демократических сил заявила о давлении властей страны на протестующих и несогласных. И заверила американских политиков, что в Беларуси продолжается массовое сопротивление властям.

А во время переговоров с главой комитета Сената США по международным отношениям Робертом Менендесом и его командой она обсудила, как скоординировать поддержку Беларуси между США и ЕС. Менендес принимал Тихановскую в зале, где традиционно проходят приемы лидеров государств.

Светлана Тихановская поблагодарила сенаторов за то, что обе партии едины в поддержке беларусов, и призвала их усиливать давление – на режим, а помощь – для народа Беларуси.

«Железная женщина»

После встреч в сенате Светлана Тихановская проведала бывшего госсекретаря США, «железную женщину» Мадлен Олбрайт.

Светлана Тихановская и экс-госсекретарь поговорили о происходящем в Беларуси, «необходимости поддерживать медиа и продолжать путь к свободной Беларуси», передает пресс-служба Тихановской.

Светлана Тихановская поблагодарила Мадлен Олбрайт за её поддержку и осведомленность о беларусской ситуации: «Я всегда говорю, что я не профессиональный политик, но мне очень повезло с учителями. И теперь Мадлен – одна из них. Я благодарна ей за эту тёплую встречу».


Мадлен Олбрайт вошла в историю как первая женщина на посту госсекретаря США. Она работала постоянным представителем США при ООН, советником президента Билла Клинтона, руководила программой «Женщины во внешней политике» и запомнилась своей дипломатичностью и жёсткостью одновременно. 

Олбрайт всегда действовала смело и решительно там, где это необходимо, за что её и прозвали «железной женщиной».
Источник: telegraf.by
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