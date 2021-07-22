



Сенаторы на встречах интересовались нынешней ситуацией в Беларуси. В ответ лидер белорусских демократических сил заявила о давлении властей страны на протестующих и несогласных. И заверила американских политиков, что в Беларуси продолжается массовое сопротивление властям.





А во время переговоров с главой комитета Сената США по международным отношениям Робертом Менендесом и его командой она обсудила, как скоординировать поддержку Беларуси между США и ЕС. Менендес принимал Тихановскую в зале, где традиционно проходят приемы лидеров государств.





Светлана Тихановская поблагодарила сенаторов за то, что обе партии едины в поддержке беларусов, и призвала их усиливать давление – на режим, а помощь – для народа Беларуси.





«Железная женщина»

После встреч в сенате Светлана Тихановская проведала бывшего госсекретаря США, «железную женщину» Мадлен Олбрайт.





Светлана Тихановская и экс-госсекретарь поговорили о происходящем в Беларуси, «необходимости поддерживать медиа и продолжать путь к свободной Беларуси», передает пресс-служба Тихановской.





Светлана Тихановская поблагодарила Мадлен Олбрайт за её поддержку и осведомленность о беларусской ситуации: «Я всегда говорю, что я не профессиональный политик, но мне очень повезло с учителями. И теперь Мадлен – одна из них. Я благодарна ей за эту тёплую встречу».









Мадлен Олбрайт вошла в историю как первая женщина на посту госсекретаря США. Она работала постоянным представителем США при ООН, советником президента Билла Клинтона, руководила программой «Женщины во внешней политике» и запомнилась своей дипломатичностью и жёсткостью одновременно.





Олбрайт всегда действовала смело и решительно там, где это необходимо, за что её и прозвали «железной женщиной».