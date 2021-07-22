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"Друзья Беларуси" призвали страны Запада создать единый фронт для защиты суверенитета Беларуси

Президент Байден должен четко заявить о необходимости продвижения свободы и праве белорусского народа выбирать своих лидеров без принуждения, заявила конгрессвумен-демократ Марси Каптур во время встречи с демократическим лидером Беларуси Светланой Тихановской.

"Друзья Беларуси" призвали страны Запада создать единый фронт для защиты суверенитета Беларуси
В посольстве Литвы в США прошла встреча кокуса «Друзья Беларуси» - межпартийной группы Палаты представителей США, целью которой является продвижение в Беларуси демократических реформ.

В ходе конференции с участием Светланы Тихановской, была выражена уверенность, что именно она является реальным победителем президентских выборов.

В планах «Друзей Беларуси» в Конгрессе США - продвижение финансовой помощи Беларуси и лоббирование новых санкций в отношении действующего режима, а также объединение западных стран для защиты суверенитета нашей страны.

В качестве площадки для конференции «Друзей Беларуси» было выбрано посольство Литвы. Напомним, что именно Литва предоставила убежище и охрану кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской после того, как ее вынуждили уехать из страны.

Открывая конференцию, посол Литвы в США Аудра Плепите заявила, что «несмотря на то, что в стране более пятисот политзаключенных, и тысячи из десятков тысяч задержанных были подвергнуты пыткам, режиму Лукашенко не удастся подавить свободный дух белорусов».

Конгрессмен-демократ Билл Китинг напомнил, что на прошлой неделе режим ужесточил репрессии против ряда НКО Беларуси и независимых журналистов.

«Друзья Беларуси» будут служить новой платформой по продвижению демократии и поддержке белорусского народа, включая выделение тридцати миллионов долларов, и двухпартийному сотрудничеству в продвижении в Конгрессе закона «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», – сказал Китинг.

На конференции также выступила посол США в Беларуси Джули Фишер, назвавшая запуск двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси» «невероятно важным шагом в отношениях с Беларусью».

Сама Светлана Тихановская, которая с воскресения находится с визитом в США, обратила внимание, что взгляды на ситуацию в Беларуси в Вашингтоне не зависят от партийной принадлежности.

«Независимо от того, республиканец вы или демократ, конгрессмен или сотрудник Госдепа, журналист ли на популярном телешоу – я вижу единство в поддержке демократии и свободы в Беларуси, которое словно бы отображается в названии вашей страны – Соединенные Штаты Америки», - сказала Тихановская.

«Я приехала в США лишь с одним желанием – чтобы моя любимая Беларусь стала свободной. И я уверена, что это произойдет. Я хочу, чтобы вы помнили, что, когда вы смотрите мне в глаза, вы смотрите в глаза каждого политзаключенного, каждого активиста, волонтёра, спортсмена или деятеля культуры, которые каждый день находят в себе смелость бороться за демократию в Беларуси», - заявила Тихановская.

Один из авторов Акта о демократии в Беларуси, конгрессмен-республиканец Крис Смит заявил «Голосу Америки», что администрация Байдена должна послать ясный сигнал о том, что санкции в отношении белорусского режима будут ужесточаться.

«Идея Акта о демократии в Беларуси - в индивидуальных санкциях. Они уже работают в некоторой степени, но не так, как должны. Секторальные санкции, затрагивающие целые отрасли бизнеса, также следует ускорить. Поскольку для человека, которого избивают в тюремной камере, каждый день кажется очень и очень долгим», - подчеркнул Смит.

Конгрессвумен-демократ Марси Каптур провела параллель между крушением берлинской стены и нынешней ситуацией в Беларуси, заключающуюся в том, что прогресс и желание людей быть свободными не остановить.

«Я думаю, что президент Байден должен четко заявить о необходимости продвижения свободы и праве белорусского народа выбирать своих лидеров без принуждения. А США, как государство, должны принять закон о финансовой помощи народу Беларуси, - заявила Каптур. - Я также думаю, что жители Европы, США и Канады должны объединиться единым фронтом, и стать голосом свободы и суверенитета Беларуси, как нации, без всякого вмешательства извне».

Как ранее сообщал «Голос Америки», в минувшую среду конгрессмены Билл Китинг, Марси Каптур, Крис Смит и Джо Уилсон объявили о создании двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси» в составе нижней палаты Конгресса США

В эту группу могут войти все конгрессмены, поддерживающие демократическое движение в Беларуси и призывающие к ответу режим Лукашенко за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека.

Ранее учредители нового кокуса обратились к президенту Джо Байдену с просьбой лично встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской во время ее визита в Вашингтон.

По мнению основателей кокуса, появление в Конгрессе группы в поддержку свободной Беларуси «станет сигналом для всего мира о том, что США поддерживают тех, кто стремится к свободе перед лицом угнетения».
golosameriki.com
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