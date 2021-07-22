Журналистка Инесса Студинская четвёртый день голодает за решёткой





Женщина, которая была со Студинской в одной камере и вышла на свободу, рассказала родственникам, что на проблемы со здоровьем она не жалуется (ей 64 года), держится бодро, отстаивает свои права. Бытовые условия в камере плохие. По ночам бывает холодно, матрасов не выдали, свет на ночь не выключают. Возможно, 22 июля Инессе Студинской отдадут передачу.





16 июля после обысков были задержаны журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский (только к нему 21 июля сумел попасть адвокат) и Инесса Студинская. Они много лет работали на Радио Свобода, а летом-осенью 2020-го были лишены аккредитации МИД Беларуси. Срок содержания продлён до 10 дней. До сих пор неизвестно, в чем обвиняют журналистов. Студинская, Груздилович и Дащинский признаны политзаключёнными.